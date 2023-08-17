А в особенности двое...

Уже почти два года Хави является главным тренером «Барселоны». Испанец вернулся в каталонский клуб в ноябре 2021 года, и команда под его началом кардинально изменилась.

Босса «блауграны» сложно назвать опытным тренером — до этого он работал лишь в катарском клубе «Аль-Садд». Однако, как признался Хави, он начал впитывать тренерские идеи, еще когда он сам был игроком.

В честь выпуска ограниченной серии набора коллекционных карточек The Collectible, посвященных его карьере, испанский специалист дал откровенное интервью о своем тренерском пути. В процессе разговора Хави назвал себя последователем двух тренеров, под руководством которых ему повезло выступать (цитата по Sport):

«То, что у меня было много тренеров, означает, что я многому научился у всех них: у ван Гала, Райкарда, Гвардиолы, Луиса Энрике, Иньяки Саеса, Луиса Арагонеса.

Я научился управлению командой у Арагонеса, а тактике — у Гвардиолы. Но также я обращаюсь к навыкам работы с людьми от Дель Боске, я помню речи Решака…»

А со стилем какого тренера вы бы сравнили работу Хави?