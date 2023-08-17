Жоау ждут напряженные недели.

Несмотря на то, что в середине июля Жоау Феликс заявил о своем желании играть за «Барселону», он до сих пор остается игроком «Атлетико», а до конца трансферного окна осталось буквально пара недель.

Диего Симеоне не рассчитывает на португальца в новом сезоне, и, как сообщает Ману Сайнц из Diario AS, давит на руководство, чтобы оно ускорило уход игрока. Однако сам Феликс, наоборот, никуда не спешит, потому что знает, что каталонцы могут прийти за ним только в самом конце трансферного окна. Он уже отклонил предложение «Аль-Хилаля», единственного клуба, который готов заплатить за него сумму, устраивающую «Атлетико».

Одним из факторов такой уверенности нападающего является назначение Деку спортивным директором «Барсы» и уход Матеу Алемани.

Согласно информации от Сайнца, Деку — большой поклонник Феликса, в то время как Алемани, напротив, не хотел, чтобы «блауграна» подписывала португальца. И новый спортивный директор, и Лапорта очень хотят привести Жоау в команду, а уход Дембеле и возможное прощание с Ансу Фати заставили и Хави несколько изменить отношение к португальцу. Спортивное руководство все равно намерено сначала завершить трансфер правого защитника, но после вполне может направить свои усилия на подписание Феликса.

На данный момент «Атлетико» хочет получить за игрока не менее €15 млн, однако ни один клуб, кроме «Аль-Хилаля», не готов выложить такую сумму. Предполагается, что по мере приближения окончания трансферного окна цена за Феликса будет снижаться.

Ну что, уже скучаем по Алемани?