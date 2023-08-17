FC BARCELONA
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В Испании обсуждают скандал с Ансу Фати. Игрок может покинуть «Барсу» из-за слов Хави

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Eldesmarque пишет, что Ансу Фати очень расстроен из-за недавних комментариев Хави, и планирует покинуть клуб.

Футболиста расстроила реакция Хави на вопрос о его трансфером статусе. Наставник не сказал, что Ансу не продается. Вместо этого Хави отметил, что до закрытия трансферного окна может случиться все, что угодно.

Это расстроило Ансу, особенно, учитывая, что Хави исключил уход Педри и Гави.

Несколько источников в Испании утверждаю, что игрок готов покинуть команду. Однако ожидается, что это произойдет не раньше зимы.

9 комментариев

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predMBAPPE
Выкините скорее этого обиженку Ансу Винисиуса из команды! Пока другие не заразились от плаксы!
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бек саидов
Может покинут даже без каких либо слов вообще.
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Rachid
Скорее всего, Фати и сам понимает, что значит играть в Барсе - нужно постоянно быть в форме и играть на высоком уровне, как сам Хави, Иньеста, Буся, Месси - номер 10 которого он носит на спине.
Старая травма колена всё таки его беспокоит и Хави про это догадывается.
Лучше для всех, чтобы Фати ушёл из Барсы, пока можно куда-либо уйти
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barca1899messi
А причём тут Педри и Гави????
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Алексей Матыгин
неприкосновенных нет,опыт с Месси показал
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Igor Burlakov
Скорее бы его продали, пока еще можно выручить хоть какие то деньги
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Loegaire Bell
В Испании может и обсуждают, но в Каталонии в прессе никакой шумихи по этому поводу не вижу. В нескольких газетах вообще молчок. Первоначально информация пришла из мадридской As. Esport3 вообще пишет, что это вброс, и никуда Фати не собирается уходить.

Всё, что пишут о Барсе мадридские СМИ нужно делить, минимум, на 5.
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