9 комментариев

Eldesmarque пишет, что Ансу Фати очень расстроен из-за недавних комментариев Хави, и планирует покинуть клуб.

Футболиста расстроила реакция Хави на вопрос о его трансфером статусе. Наставник не сказал, что Ансу не продается. Вместо этого Хави отметил, что до закрытия трансферного окна может случиться все, что угодно.

Это расстроило Ансу, особенно, учитывая, что Хави исключил уход Педри и Гави.

Несколько источников в Испании утверждаю, что игрок готов покинуть команду. Однако ожидается, что это произойдет не раньше зимы.