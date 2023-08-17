9 комментариев

В Испании обсуждают скандал с Ансу Фати. Игрок может покинуть «Барсу» из-за слов Хави
Eldesmarque пишет, что Ансу Фати очень расстроен из-за недавних комментариев Хави, и планирует покинуть клуб.
Футболиста расстроила реакция Хави на вопрос о его трансфером статусе. Наставник не сказал, что Ансу не продается. Вместо этого Хави отметил, что до закрытия трансферного окна может случиться все, что угодно.
Это расстроило Ансу, особенно, учитывая, что Хави исключил уход Педри и Гави.
Несколько источников в Испании утверждаю, что игрок готов покинуть команду. Однако ожидается, что это произойдет не раньше зимы.
Старая травма колена всё таки его беспокоит и Хави про это догадывается.
Лучше для всех, чтобы Фати ушёл из Барсы, пока можно куда-либо уйти
Всё, что пишут о Барсе мадридские СМИ нужно делить, минимум, на 5.