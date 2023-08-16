Желания Хави исполняются в двойном размере.

Деку хотел бы подписать еще трех игроков до конца августа, сообщает надежный журналист Ллуис Мигельсанц из Diario Sport.

Португальский специалист в среду подписал контракт с «Барселоной», и теперь он, а не Матеу Алемани займется формированием команды. Как отмечает Хави Мигель, у Хави и Деку одинаковое видение футбола и потребностей команды

В списке Деку находятся три цели: Жоау Канселу, Иван Фреснеда и атакующий полузащитник в зависимости от того, кого одобрит Хави. На данный момент Джовани Ло Чельсо является лучшим вариантом, чтобы укрепить эту позицию.

Если относительно Канселу все понятно, то насчет Фреснеды — не очень. Как сообщает Мигельсанц, Деку хочет сделать Фреснеду «трансфером на будущее». Он считает, что если «Барса» не подпишет 18-летнего футболиста сейчас, то вскоре он присоединится к топ-клубу Премьер-лиги. План состоит в том, чтобы сделать правого защитника игроком каталонцев и отдать его в аренду на сезон.

На эти амбициозные планы у нового спортивного директора осталось две недели с небольшим. Посмотрим, удастся ли ему воплотить их в жизнь.