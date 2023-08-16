FC BARCELONA
Блог

Деку только вступил в должность, но у него большие планы на конец трансферного окна. В том числе подписать аж двух правых защитников

Ла Лига Ла Лига
Жоау Канселу Жоау Канселу
Деку Деку
Хави Хави
Барселона Барселона
Иван Фреснеда
Клубы Клубы
Футбол Футбол

Желания Хави исполняются в двойном размере.

Деку хотел бы подписать еще трех игроков до конца августа, сообщает надежный журналист Ллуис Мигельсанц из Diario Sport.

Португальский специалист в среду подписал контракт с «Барселоной», и теперь он, а не Матеу Алемани займется формированием команды. Как отмечает Хави Мигель, у Хави и Деку одинаковое видение футбола и потребностей команды

В списке Деку находятся три цели: Жоау Канселу, Иван Фреснеда и атакующий полузащитник в зависимости от того, кого одобрит Хави. На данный момент Джовани Ло Чельсо является лучшим вариантом, чтобы укрепить эту позицию.

Если относительно Канселу все понятно, то насчет Фреснеды — не очень. Как сообщает Мигельсанц, Деку хочет сделать Фреснеду «трансфером на будущее». Он считает, что если «Барса» не подпишет 18-летнего футболиста сейчас, то вскоре он присоединится к топ-клубу Премьер-лиги. План состоит в том, чтобы сделать правого защитника игроком каталонцев и отдать его в аренду на сезон.

На эти амбициозные планы у нового спортивного директора осталось две недели с небольшим. Посмотрим, удастся ли ему воплотить их в жизнь.

3 комментария

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Lionel Andres Messi 10
На правый фланг кто угодно, только не примитивный дылда Фойт.
А покупка Ло Чельсо это вовсе из категории «купить, чтобы через год ломать голову, как избавиться» – основным ему не стать, а дефицита в атакующих полузащитниках у Барселоны нет.
+3
0
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Александр Молев
Деку снова стал бразильцем
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Александр Молев
Ответ Александр Молев
Деку снова стал бразильцем
Очень смело :изменить опечатку и обидеться😁
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий