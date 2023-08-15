Шансов на то, что Витор Роке присоединится к «Барселоне» уже этим летом все меньше. Ходили слухи, что бразилец пополнит ряды команды Хави после ухода Усмана Дембеле, но спортивный директор «Атлетико Паранаэнсе» Александр Маттос исключил такое развитие событий.

«Витор остается. Он не может перейти в «Барселону» сейчас. Мы заключили сделку на этих условиях. Витор останется минимум до декабря. В «Барселоне» знают об этом», - цитирует Маттоса Mundo Deportivo.

«Нам не нужны деньги, нам нужен Витор Роке».

Таким образом Роке не сыграет за «Барселону» как минимум до 2024 года. Посмотрим, захотят ли каталонцы усилить состав в зимнее трансферное окно.

Напомним, что «Барселона» подписала Витора Роке у «Атлетико Паранаэнсе» за 30 млн+31 млн бонусами. Контракт футболиста с клубом будет действовать до конца сезона 2030/31.