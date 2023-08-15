«Витор Роке остается». Спортивный директор «Атлетико Паранаэнсе» лишил надежды болельщиков «Барсы»
Шансов на то, что Витор Роке присоединится к «Барселоне» уже этим летом все меньше. Ходили слухи, что бразилец пополнит ряды команды Хави после ухода Усмана Дембеле, но спортивный директор «Атлетико Паранаэнсе» Александр Маттос исключил такое развитие событий.
«Витор остается. Он не может перейти в «Барселону» сейчас. Мы заключили сделку на этих условиях. Витор останется минимум до декабря. В «Барселоне» знают об этом», - цитирует Маттоса Mundo Deportivo.
«Нам не нужны деньги, нам нужен Витор Роке».
Таким образом Роке не сыграет за «Барселону» как минимум до 2024 года. Посмотрим, захотят ли каталонцы усилить состав в зимнее трансферное окно.
Напомним, что «Барселона» подписала Витора Роке у «Атлетико Паранаэнсе» за 30 млн+31 млн бонусами. Контракт футболиста с клубом будет действовать до конца сезона 2030/31.
А чем, позвольте поинтересоваться, ситуация кардинально изменится в следующем году? К тому же в тексте указано, что уже зимой он может присоединиться к команде.
Наоборот, он бы сейчас как нельзя кстати пригодился. Сначала как подмена Левандовского – что позволило бы не спеша интегрироваться в команду, – а уже затем, обретя уверенность, мог бы вытеснить поляка из основы (мне кажется, ему это будет легко сделать: Роберт то ли обленился из-за отсутствия конкуренции, то ли уже возраст даёт о себе знать).