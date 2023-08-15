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«Сити» сообщил «Барсе», сколько хочет получить за Канселу. Похоже, каталонцы скоро завершат сделку – но условия обговариваются

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Жоау Канселу Жоау Канселу
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По данным ESPN, «Манчестер Сити» требует у «Барселоны» 60 млн евро за трансфер Жоау Канселу.

Конечно, «Барса» настаивает на подписании игрока на правах аренды с обязательной опцией выкупа. Каталонцы готовы заплатить за трансфер только 30 млн евро следующим летом, когда истечет срок действия договора аренды, а на сезон-2023/23 «Барса» хочет заполучить игрока бесплатно.

«Ман Сити» продолжает настаивать на цене, но «Барселона» не желает платить за Канселу так много, ему скоро 30 лет.

Несмотря на требования «Сити», ожидается, что в ближайшие дни катаолнцы все-таки заключат сделку, поскольку Пеп Гвардиола четко дал понять, что не будет использовать Канселу из-за личных разногласий.

До закрытия трансферного окна «Барселона» уже продала правого защитника Хулиана Араухо, а также Серджиньо Деста. Таким образом, Хави планирует чередовать центральных защитников Рональда Араухо и Жюля Кунде на позиции правого защитника, а Серджи Роберто будет третьим вариантом.

5 комментариев

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ariuntrius
Араухо в аренде, Дест все еще в клубе. Что за поток бреда?
+15
0
+15
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Nike of FW
Ответ ariuntrius
Араухо в аренде, Дест все еще в клубе. Что за поток бреда?
Михаил Тихонов поплыл , ничего нового .
+3
0
+3
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Cristian Turcan
Ответ Дядя Тима
Не понимаю любовь барсы к пенсионерам с большой личкой в нынешней ситуации с «рычагами»
29 лет, пенсионер ? Ему ещё 3-4 года играть на самом высоком уровне.
Кансело - один из лучших, если не лучший правый защитник в мире, который подойдет Барсе как никто другой. Офигенный трансфер.
+4
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Penguin87
60 млн за эту ядовитую биомассу? Даже бесплатно этот токсик не нужен. Дембеле уроком не стал?
+2
0
+2
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