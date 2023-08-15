По данным ESPN, «Манчестер Сити» требует у «Барселоны» 60 млн евро за трансфер Жоау Канселу.

Конечно, «Барса» настаивает на подписании игрока на правах аренды с обязательной опцией выкупа. Каталонцы готовы заплатить за трансфер только 30 млн евро следующим летом, когда истечет срок действия договора аренды, а на сезон-2023/23 «Барса» хочет заполучить игрока бесплатно.

«Ман Сити» продолжает настаивать на цене, но «Барселона» не желает платить за Канселу так много, ему скоро 30 лет.

Несмотря на требования «Сити», ожидается, что в ближайшие дни катаолнцы все-таки заключат сделку, поскольку Пеп Гвардиола четко дал понять, что не будет использовать Канселу из-за личных разногласий.

До закрытия трансферного окна «Барселона» уже продала правого защитника Хулиана Араухо, а также Серджиньо Деста. Таким образом, Хави планирует чередовать центральных защитников Рональда Араухо и Жюля Кунде на позиции правого защитника, а Серджи Роберто будет третьим вариантом.