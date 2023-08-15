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Так сколько матчей пропустят Хави и Рафинья? Похоже, испанца не будут судить за критику Тебаса

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Хави не будет дисквалифицирован на несколько матчей, несмотря на резкую критику судейства и Ла Лиги после матча с «Хетафе», сообщает Mundo Deportivo.

Тренер обрушился на судью Сото Градо, заявив, что тот придумал игру рукой Гави, чтобы не поставить пенальти в пользу «Барсы». Хави также выразил мнение, что Ла Лига потеряла привлекательность из-за плохого судейства и низкого качества игры.

Однако, несмотря на резкую критику, Хави удастся избежать длительного бана, поскольку его высказывания были направлены в основном против Ла Лиги и ее президента Хавьера Тебаса.

Королевская испанская футбольная федерация (RFEF) не будет предъявлять Хави обвинения в том, что он высказал мнение и разочарование после поражения.

Тем не менее, Хави будет отстранен от работы на бровке на два матча из-за красной карточки за грубое поведение. Таким образом, до сентября «Барса» будет играть без Хави. Ожидается, что Рафинья тоже пропустит две следующие игры.

7 комментариев

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Tazemyrat Tolayew
Суди лалиги это самые не опытные суди из топ 5 лиг Европы
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Han Guly
уважение к всему, но он плохо судил...
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читай ниже ↙
Рафинья что есть, что его нет, не велика потеря.

До чего же Барселона опустилась, что такие как Рафинья, Абде, Ферран её представляют
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Feniks91
какое поражение, ничья была
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Ложный Латераль
Ответ Tazemyrat Tolayew
Суди лалиги это самые не опытные суди из топ 5 лиг Европы
Некоторые судьи из АПЛ могут с вами поспорить)
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Tazemyrat Tolayew
Ответ Ложный Латераль
Некоторые судьи из АПЛ могут с вами поспорить)
Что хотел, с этим сказать
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