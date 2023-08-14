Видимо, не в этом году.

Этим летом Жоау Феликс неожиданно раскрыл свою душу и заявил, что всегда мечтал играть за «Барселону». С тех пор его имя явно не раз всплывало в дискуссиях внутри каталонского клуба, а журналисты регулярно напоминают, что игрок отклоняет предложения и ждет лишь «блауграну».

Однако для «Барсы» кандидатура португальца не является приоритетом, и, как сообщает авторитетный журналист Diario AS Хави Мигель, клуб готов заняться его трансфером только после подписания еще двух игроков.

Хави сначала хочет получить правого защитника (Жоау Канселу или Хуана Фойта) и атакующего полузащитника (Бернарду Силву или Джовани Ло Чельсо), прежде чем рассмотрит подписание Феликса. Журналист добавляет, что «Барселона» уже сообщила Жоау, что, если сделка произойдет, то только в самом конце трансферного окна.

Каталонцы понимают, что «Атлетико» запросит крупную сумму за игрока, поэтому сначала должны произойти трансферы на выход. Теоретически, это мог быть либо Фати, либо Ферран Торрес, но они оба не намерены покидать команду.

Из всего этого можно сделать вывод, что для того, чтобы Феликс смог переехать из Мадрида в Барселону, должно произойти немало событий. Учитывая темпы каталонцев в текущее трансферное окно и очевидное отсутствие интереса к игрокам, которых «Барселона» хотела бы продать, вероятно, Феликсу вряд ли удастся исполнить свою мечту этим летом.

А вы бы хотели видеть Жоау в «блаугране»?