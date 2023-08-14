9 комментариев

«Барселона» была серьезно заинтересована в подписании контракта с Неймаром, но Хави встал на пути этого трансфера.

По словам Фабрицио Романо, Жоан Лапорта, Матеу Алемани и Деку очень хотели вернуть бразильца, однако главный тренер был категорически против этого шага. Именно позиция Хави в конечном итоге положила конец этой саге, и Неймар решил принять огромное предложение от «Аль-Хилаля», где он будет зарабатывать около €150 млн в год.

В своем видео на YouTube Романо утверждает, что «Барсе» было бы трудно зарегистрировать Неймара из-за финансовых трудностей и ограничений Ла Лиги, но у Алемани и Деку был план.

На протяжении трех лет Неймар играл плечом к плечу с Хави, но, несмотря на давнюю дружбу, тренер не видел бразильца в своей команде. Фаворитом испанского специалиста до сих пор остается Бернарду Силва, но он близок к продлению контракта с «Манчестер Сити».