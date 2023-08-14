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Почему «Барса» не стала подписывать Неймара, несмотря на большое желание? Отвечает Фабрицио Романо

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«Барселона» была серьезно заинтересована в подписании контракта с Неймаром, но Хави встал на пути этого трансфера.

По словам Фабрицио Романо, Жоан Лапорта, Матеу Алемани и Деку очень хотели вернуть бразильца, однако главный тренер был категорически против этого шага. Именно позиция Хави в конечном итоге положила конец этой саге, и Неймар решил принять огромное предложение от «Аль-Хилаля», где он будет зарабатывать около €150 млн в год.

В своем видео на YouTube Романо утверждает, что «Барсе» было бы трудно зарегистрировать Неймара из-за финансовых трудностей и ограничений Ла Лиги, но у Алемани и Деку был план.

На протяжении трех лет Неймар играл плечом к плечу с Хави, но, несмотря на давнюю дружбу, тренер не видел бразильца в своей команде. Фаворитом испанского специалиста до сих пор остается Бернарду Силва, но он близок к продлению контракта с «Манчестер Сити».

9 комментариев

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ljolik888
Неймар точно принёс бы пользы , как в игровом так и в финансовом плане . Хави не хотел его видеть
Хорошо - тогда мы посмотрим в конце сезона - прав ли он был .
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Айрат Ситдиков
Ответ chiscuid
По той игре, что показывает Барса в атаке, скоро и сам Хави будет нежеланным тренером в команде. Хави уже третий сезон в клубе, он так и не научил команду играть в красивый и атакующий футбол, который так любят кулес, временами были яркие вспышки, но не более того. Вера в него, как в тренера, который вернет Барсу на вершину, тает с каждым невзрачным матчем.
Чемпионство взял, на красивую игру еще годик могут забить. Плюс с такой экономикой глупо хотеть многое
+3
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chiscuid
По той игре, что показывает Барса в атаке, скоро и сам Хави будет нежеланным тренером в команде. Хави уже третий сезон в клубе, он так и не научил команду играть в красивый и атакующий футбол, который так любят кулес, временами были яркие вспышки, но не более того. Вера в него, как в тренера, который вернет Барсу на вершину, тает с каждым невзрачным матчем.
+7
-5
+2
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Тухель
Да хватит этих сказок, как и про возвращение Месси. Меньше чем за 30 млн в год Неймар бы не поехал хоть в Барселону, хоть на родину в Бразилию. Да и ПСЖ бесплатно или в аренду его не отдал и в любом случае млн 60 бы требовал.
Про аренду Мбаппе тоже исписались, что там и Челси и Ливерпуль и та же Барселона хочет, только его зарплату платить никто не хочет, ПСЖ его отдавать в аренду никуда не хочет забесплатно.
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Rachid
Хави все правильно сделал- не взял Неймара, потому что знает, что как только продали бы 10 000 футболок - Неймар должен был бы сломаться и уехать на фестиваль в солнечную Бразилию до конца сезона:))))))))
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Вячеслав Новиков
Ну вот теперь спрос будет с Хави за результат, особенно в ЛЧ глянем, я был за его приход, тк считаю что пользы бы он принёс
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Акмал Мингбоев
жалко конечно не подписали...
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Биограф Венгера
Нож в спину от любимого топаря 🥲бедный Неймар опять заплачет
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V_S_M
«но у Алемани и Деку был план». Не план, а рычаг.
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