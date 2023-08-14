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«Он был неправ, но...» Хави не винит Рафинью за красную карточку в середине матча с «Хетафе»

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Пресс-конференция получилась огненная.

Хави не винит Рафинью за то, что тот получил абсолютно необязательную красную карточку в матче с «Хетафе» (0:0). Тренер возлагает ответственность за удаление игрока на судью матча Сото Градо.

«Рафинья был неправ, но он вел себя так, потому что происходило так много всего, а судья не фиксировал фолы, — сказал Хави на послематчевой пресс-конференции. — Рефери вообще не контролировал ход матча».

Хави тоже получил красную карточку за споры с судьей, так что как минимум два матча, а, возможно, и четыре он проведет вдали от бровки. Рафинья, по информации Mundo Deportivo, получит дисквалификацию минимум на две игры, максимум – на три.

2 комментария

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Serdida Orayew
тут он не прав! Рафинья вел себя по детски! профессионал не имеет право так подвести команду!
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predMBAPPE
Ответ Serdida Orayew
тут он не прав! Рафинья вел себя по детски! профессионал не имеет право так подвести команду!
Профи ради команды защеку берут?
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