FC BARCELONA
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В 2006-м Месси с шумом ушел от Nike к Adidas. Все из-за небольшой просьбы отца Лео, которого проигнорировали

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Сейчас, когда вы думаете о Месси, вы думаете об Adidas. Он – лицо бренда, и у него пожизненный контракт. Но знаете ли вы, что до ЧМ-2006 он был клиентом Nike?

Компания сделала ставку на Месси перед ЧМ в Германии и даже провела с ним фотосессию. Но представители Месси позвонили в Nike и сообщили, что он переходит в Adidas. Все из-за того, что американская компания проигнорировала просьбу отца Лео, Хорхе Месси, поставить несколько спортивных костюмов.

Nike не хотела отпускать Лео, и дело дошло до суда. Суд решил, что соглашение Месси с Nike было скорее «письмом-обязательством», чем официальным контрактом, и позволил Месси перейти в Adidas.

3 комментария

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Hella black
Nike конечно опростоволосились,могли иметь в своей обойме величайших,сразу в двух видах спорта.
Джордан от лица баскетбола и Месси от лица всего Мирового футбола.
А так только один ☝🏼 Король воздуха Майкл Джордан и вечно второй,даже в пустыне после Милинковича-Савича 😅 Криштиану Роналду.
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xqystfsf7s
А вот если он остался с найком, возможно адидас вообще перестал бутсы делать) ну нет конечно, но кек
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А твое какое дело, дружок?!
Такому гиганту как Найк зажать пару костюмов отцу одного из футбольных талантов на то время - верх жлобства, конечно. Локотки кусали явно потом
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