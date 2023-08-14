Сейчас, когда вы думаете о Месси, вы думаете об Adidas. Он – лицо бренда, и у него пожизненный контракт. Но знаете ли вы, что до ЧМ-2006 он был клиентом Nike?

Компания сделала ставку на Месси перед ЧМ в Германии и даже провела с ним фотосессию. Но представители Месси позвонили в Nike и сообщили, что он переходит в Adidas. Все из-за того, что американская компания проигнорировала просьбу отца Лео, Хорхе Месси, поставить несколько спортивных костюмов.

Nike не хотела отпускать Лео, и дело дошло до суда. Суд решил, что соглашение Месси с Nike было скорее «письмом-обязательством», чем официальным контрактом, и позволил Месси перейти в Adidas.