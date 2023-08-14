Араухо рассказал, что даже соперники не понимают, почему на Рональде не поставили пенальти. Но вице-капитан «Барсы» нашел нужные слова 💪💪💪
На последних минутах матча «Хетафе» – «Барселона» Рональда Араухо сбили в штрафной. После просмотра повтора VAR арбитр заявил, что Гави за секунды до этого коснулся мяча рукой. В «Барсе», очевидно, недовольны. Араухо рассказал, что соперники тоже не разделяют решение рефери.
«Даже соперник сказал мне, что был пенальти. Но это не оправдание, мы должны продолжать работать», – сказал уругваец.
Хави заявил, что игра рукой Гави – выдумка, а после игры тренер был в ярости от судейства. Не удивительно, ведь его удалили с поля.
В матче было много спорных моментов, но счет так и остался 0:0.
Считаете ли вы решения арбитров сомнительными?
13 комментариев