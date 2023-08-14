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Араухо рассказал, что даже соперники не понимают, почему на Рональде не поставили пенальти. Но вице-капитан «Барсы» нашел нужные слова 💪💪💪

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Araujo: 'Even the opponent told me there was a penalty'

На последних минутах матча «Хетафе» – «Барселона» Рональда Араухо сбили в штрафной. После просмотра повтора VAR арбитр заявил, что Гави за секунды до этого коснулся мяча рукой. В «Барсе», очевидно, недовольны. Араухо рассказал, что соперники тоже не разделяют решение рефери.

«Даже соперник сказал мне, что был пенальти. Но это не оправдание, мы должны продолжать работать», – сказал уругваец.

Хави заявил, что игра рукой Гави – выдумка, а после игры тренер был в ярости от судейства. Не удивительно, ведь его удалили с поля.

В матче было много спорных моментов, но счет так и остался 0:0.

Считаете ли вы решения арбитров сомнительными?

13 комментариев

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Hella black
Тяжёлый вязкий матч,порой напоминавший поп-ММА. Главный реф клоун каких мало
+14
-2
+12
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инна витенберг
Хотелось бы верить что такой судья больше не будет обслуживать Ла лигу
+11
-2
+9
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Церебральный Сортировщик
Ответ Real_v_dushe
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Да какой к чертям собачьим «молодой судья» или 43 летний судья по вашему молодой? «Вообще не судил матчей на таком уровне». Серьёзно? А мадридское дерби в прошлом сезоне или Вильяреал с той же Барсой, не, не катит?)
+4
-1
+3
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Джон_
Ответ Real_v_dushe
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че ты несешь
+2
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Atash Yoldashow
Ответ Real_v_dushe
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Ержан,, Ержан,,, вставай з**бал Эржан
+1
0
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Bigbadaboom
На фото игра рукой у Гави, а какие вопросы?
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-2
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AAgha
Поставили руку на Гави, хотя на нев тоже был фол, и мяч попал в плечо
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Таалайбек Утуров
Ответ Джон_
че ты несешь
он несёт г###о
0
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Emin Aliev
Ответ Джон_
че ты несешь
он несёт собачий бред
0
0
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Real_v_dushe
Ответ Мохажер Марзиев
Аха )) " Рафик, не в чем не виноват" ))
Удаление Рафиньи и Хави - по всем правилам, Рафинья получит больше 1 матча дискву, уверен. Хави был удалён насколько я понял по видео вообще по указанию резервного судьи, он был в двух метрах и чётко видел и слышал, что тот делал и говорил. Игрокам Хетафе на поле он дал 6 жёлтых и одну красную, игрокам бчк 2+1. Какие тут вопросы? С Гюндоганом - игровое случайное столкновение было, там не было какого-то фола, игроки просто столкнулись при перекрёсном беге. Может, конечно, где-то по мнению секты он должен был дать больше жёлтых, например, с эпизодом с польской палкой, но по статистике он выдал итак карточек больше, чем он обычно выдаёт. Пенальти очевидно не было, так как без руки Гави и его попытки борцовского приёма мяч к Араухо не попал бы. Абсолютно уверен, что официально бчк никуда не побежит жаловаться на этого судью, чтобы в интервью не говорил ваш газоноксильщик.
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