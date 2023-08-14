17 комментариев

В первом матче нового сезона Ла Лиги «Барселона» на выезде не смогла справиться с «Хетафе».

Матч получился весьма жестким, игроки обеих команд вели себя грубо. В первой половине встречи судья показал четыре «горчичника». Под конец тайма Рафинья заработал удаление. Бразилец ударил соперника локтем по голове.

Араухо почему-то решил поймать мяч руками. К счастью, обошлось без предупреждений.

После перерыва игра стала еще жестче. Уже на 57-й минуте хозяева остались вдесятером. Мата получил вторую желтую за опасный подкат, пострадал Араухо. На 70-й минуте арбитр удалил еще и Хави!

Соперник грубо остановил Абде, который на всех скоростях мчался к воротам. Тренер посчитал, что за такое нужно ставить пенальти. Но судье он ничего объяснить не смог. Матч Хави досматривал с трибун.

В концовке встречи арбитр показал еще пять желтых карточек. А открыть счет футболисты так и не смогли. Матч закончился нулевой ничьей, соперники поделили очки.

Оценки игроков «Барселоны» за матч против «Хетафе» от Sofascore

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