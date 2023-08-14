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Кунде – лучший, Рафинья – худший: оценки игроков «Барселоны» за матч против «Хетафе»

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В первом матче нового сезона Ла Лиги «Барселона» на выезде не смогла справиться с «Хетафе».

Матч получился весьма жестким, игроки обеих команд вели себя грубо. В первой половине встречи судья показал четыре «горчичника». Под конец тайма Рафинья заработал удаление. Бразилец ударил соперника локтем по голове.

Араухо почему-то решил поймать мяч руками. К счастью, обошлось без предупреждений.

После перерыва игра стала еще жестче. Уже на 57-й минуте хозяева остались вдесятером. Мата получил вторую желтую за опасный подкат, пострадал Араухо. На 70-й минуте арбитр удалил еще и Хави!

Соперник грубо остановил Абде, который на всех скоростях мчался к воротам. Тренер посчитал, что за такое нужно ставить пенальти. Но судье он ничего объяснить не смог. Матч Хави досматривал с трибун.

В концовке встречи арбитр показал еще пять желтых карточек. А открыть счет футболисты так и не смогли. Матч закончился нулевой ничьей, соперники поделили очки.

Оценки игроков «Барселоны» за матч против «Хетафе» от Sofascore

Смотрели игру? Как вам начало сезона в исполнении каталонцев?

17 комментариев

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кто-то
Ужасное судейство! Убрать Градо с судейского поста
+15
-2
+13
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Hasan_072
Судья🤡
+13
-1
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A Zh
Ответ Роман
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выучи их, если собрался обсирать без повода. это араухо пнули в ногу в штрафной, а не кунде🤣
+9
0
+9
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Дмитрий Дорофеев
Судье по любому заплатили, три локтя в первом тайме и вообще ужасное судейство! Судъя по любому обогатился на дачу в Испании, прямо видно было как он засужтвал! 22 номер Хетафе, в первом тайме на красную наигрался 10 раз!
+5
0
+5
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Sakata Gintoki
Абде сильно разочаровал, столько брака. Я в голос посмеялся, где Фати отдал на него передачу, он сместился в центр в штрафную и просто секунду-две думал, а потом отдал назад на Бальде. Вот кого надо продавать, не футбольного интеллекта, не удара
+4
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Atash Yoldashow
Хетафе это не футбол, это регби 🏉 что за игра руками хвататься, локтями бить, что за судейство👀 весь матч что делали так это фолили, в наглую тянут хватают. Для чего вар, для чего судьи ?🤦🏻
+4
0
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кто-то
Ответ Роман
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От колена мяч в руку прилетел
+3
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Роман
Без комментариев, мадридский админресурс снова в деле. Довёл игру до предела игнорируя грубые нарушения Хетафе и молниеносно удалил Рафинью. Ещё на 5 матчей дадут, ничего нового.
+2
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Роман
Надеюсь судью отстранят до конца сезона как минимум за такое судейство.
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SpainFan
Удивительно, что Дамиан Суарес получил желтую только на 82 минуте. Уже после первого тайма должен быть удален.
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Bob Ganiev
Абде сегодня умножил на ноль все преимущества Бальде. в итоге оба тупо топтались в одной точке. с этим или тренера что-то должны сделать или сажать Абде на лавку до лучших для него времен. вместо него чел в середине(тот же Гави) был бы более полезен.
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Jaha Kudusov
я давно так не смеялся при просмотре футбольного матча! Болею за Барсу, но интерес к матчу как таковому сдох, я просто смотрел комедию, судья - это отдельный персонаж, такой кадр! последнее что меня добило и вогнало в истерику, это то как схватили Гави, притянули, вдолбили в грудину, далее с разворота вломили в ногу Араухо и в результате, после всего этого, джим керри пошёл смотреть вар, ну и? фол - рука Гави!
аплодисменты, занавес!!!
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Aymammet Baylyyew
Я не понимаю как там можно не назначить пенку от ноги до руку буквально 30 см ну не может быт это рука невозможно оттуда убрать руку
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ketch-messi
Френки очень хорошо отыграл
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Aymammet Baylyyew
Ничего в прошлом году тоже 1 ый тур играли 0-0 и стали чемпионами
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Эзиз Халлыев
Ответ A Zh
выучи их, если собрался обсирать без повода. это араухо пнули в ногу в штрафной, а не кунде🤣
Кринжанул.
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