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Гави не попал в стартовый состав «Барсы» на матч с «Хетафе». Объясняем, почему

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В 1-м туре нового сезона Ла Лиги «Барса» отправится в гости к «Хетафе». Хави определился с футболистами, которые начнут матч.

Как мы видим, Гави в стартовый состав «блауграны» не попал. Но переживать не стоит, Пабло просто не вошел в игровой ритм, утверждает журналист Адриа Альбетс.

Полузащитник уже оправился от боли в спине, но во время предсезонки он почти не выходил на поле. По данным Альбетса, уже после 30 минут в матче за Кубок Гампера игрок почувствовал усталость. Сейчас ему просто не хватает игрового тонуса.

Возможно, Хави выпустит Гави во второй половине встречи с Хетафе?

1 комментарий

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predMBAPPE
Гави монстр но я не думаю что он хоть каплю обидется, как никак впереди Педри и Илкай)
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