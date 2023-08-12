В 1-м туре нового сезона Ла Лиги «Барса» отправится в гости к «Хетафе». Хави определился с футболистами, которые начнут матч.

Как мы видим, Гави в стартовый состав «блауграны» не попал. Но переживать не стоит, Пабло просто не вошел в игровой ритм, утверждает журналист Адриа Альбетс.

Полузащитник уже оправился от боли в спине, но во время предсезонки он почти не выходил на поле. По данным Альбетса, уже после 30 минут в матче за Кубок Гампера игрок почувствовал усталость. Сейчас ему просто не хватает игрового тонуса.

Возможно, Хави выпустит Гави во второй половине встречи с Хетафе?