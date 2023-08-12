12 комментариев

Хави назвал двух важных игроков, которые могут покинуть «Барсу» в этом месяце.

«Я очень доволен Ансу. Он — наследие клуба в настоящем и будущем. Мы решим его будущее до 31 августа», — сказал Хави СМИ.

«Посмотрим, что будет с Алонсо. У них такая же ситуация с Ансу. До конца месяца действует рынок, и мы посмотрим, какие игроки останутся», — добавил босс «Барсы».

И Ансу Фати, и Маркос Алонсо были связаны с летними уходами. В настоящее время их отъезд маловероятен, но вскоре все может измениться.

Некоторые источники считают, что подписание Неймара будет возможно только в том случае, если Фати уйдет, поскольку последний освободит значительное место в бюджете зарплат.

Что касается Алонсо, то, как сообщается, Хави планирует заменить его 19-летним левым защитником Алексом Валле из «Барсы Атлетик» , который в последнее время демонстрирует впечатляющие результаты.