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«Они в одинаковой ситуации»: Хави назвал двух важных игроков, которые могут покинуть «Барсу» в этом месяце

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Хави назвал двух важных игроков, которые могут покинуть «Барсу» в этом месяце.

«Я очень доволен Ансу. Он — наследие клуба в настоящем и будущем. Мы решим его будущее до 31 августа», — сказал Хави СМИ.

«Посмотрим, что будет с Алонсо. У них такая же ситуация с Ансу. До конца месяца действует рынок, и мы посмотрим, какие игроки останутся», — добавил босс «Барсы».

И Ансу Фати, и Маркос Алонсо были связаны с летними уходами. В настоящее время их отъезд маловероятен, но вскоре все может измениться.

Некоторые источники считают, что подписание Неймара будет возможно только в том случае, если Фати уйдет, поскольку последний освободит значительное место в бюджете зарплат.

Что касается Алонсо, то, как сообщается, Хави планирует заменить его 19-летним левым защитником Алексом Валле из «Барсы Атлетик» , который в последнее время демонстрирует впечатляющие результаты.

 

12 комментариев

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Геворг Григорян
Фати хорошо сыграл в предсезонке. Можно ему дать шанс
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Serdida Orayew
Ответ дрон барон
Алонсо не показал надежности и стабильности. Не вижу его в новом составе Барсы. Фати крайне не стабилен. А приезд Неймара, вообще не к месту, ни с финансовой точки зрения, ни с спортивной.
за быстро сообщим о вашем комменте Лапорте! что бы тот не принимал решения без твоего ведома!
+2
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Леонель Месси
А Феран ?что он родственник Хави ?что его не хотят продавать
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дрон барон
Алонсо не показал надежности и стабильности. Не вижу его в новом составе Барсы. Фати крайне не стабилен. А приезд Неймара, вообще не к месту, ни с финансовой точки зрения, ни с спортивной.
+2
-1
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Jake B
Совет, то что не хватает Ансу доверие Хави, а Ансу то голеадор.
+1
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дрон барон
Ответ Serdida Orayew
за быстро сообщим о вашем комменте Лапорте! что бы тот не принимал решения без твоего ведома!
Только тогда уже в сразу в личку ему пишите, а не факсом 😀
+1
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василий иванов
Фати разыгрался в предсезонке и жаль его терять в такой момент, а Алонсо и в прошлом году привозил, и в этой предсезонке никакой стабильности.
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7jvyrwnqvc
Ответ Леонель Месси
А Феран ?что он родственник Хави ?что его не хотят продавать
Об этом тоже
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дрон барон
Ответ Serdida Orayew
за быстро сообщим о вашем комменте Лапорте! что бы тот не принимал решения без твоего ведома!
Только тогда уже в сразу в личку ему пишите, а не факсом 😀
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Serdida Orayew
Ответ дрон барон
Только тогда уже в сразу в личку ему пишите, а не факсом 😀
номер факса?))))
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дрон барон
Ответ Serdida Orayew
номер факса?))))
Узнайте у Месси, он точно знает :)
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Serdida Orayew
Ответ дрон барон
Узнайте у Месси, он точно знает :)
номер Майами?)))
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