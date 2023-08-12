Неймар достиг полной договоренности о возвращении в «Барселону», утверждает Мигель Санс из Diario Sport.

«Барселона» заявила Неймару, что будет платить ему только 12 млн евро. Бразилец согласен с таким предложением, несмотря на то, что это будет в три раза меньше, чем он зарабатывает в «ПСЖ».

Чтобы избежать оплаты трансфера Нея, «Барселона» связалась с несколькими посредниками, большинство из которых – клубы саудовской лиги.

План в том, чтобы один из клубов Саудовской Аравии подписал Неймара и отправил его в аренду в «Барсу» на один сезон, после чего он продолжит свою карьеру на Востоке.

Саудовским клубом, наиболее подходящим для подписания Неймара, является «Аль-Хилаль». Ней будет выступать за них в течение трех лет после того, как поможет «Барсе» в сезоне-2023/24.

По сообщениям, Хави изначально был против возвращения Неймара, но, после неудачи с Бернарду Силвой главный тренер «Барсы» стал более открыт для приобретения бразильца.

В «ПСЖ» Луис Энрике исключил Неймара из состава команды на стартовый матч Лиги 1. Клуб хочет, чтобы он ушел.

Рады возвращению?