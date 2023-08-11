«Барселона» не зарегистрировала девять своих игроков в Ла Лиге менее чем за 72 часа до их первого матча в сезоне.

По сообщениям источников близких к клубу, «Барселона», скорее всего, зарегистрирует шестерых из этих игроков до завершения сегодняшнего рабочего дня, чтобы они могли сыграть в воскресенье против «Хетафе».

Футболисты, которые, вероятно, будут зарегистрированы: Рональд Араухо, Илкай Гюндоган, Алехандро Бальде, Ориоль Ромеу, Серджи Роберто и Иньяки Пенья.

Маркосу Алонсо, Эзу Абде и Иниго Мартинесу придется подождать, пока «Барса» активирует некоторые экономические рычаги, прежде чем они будут зарегистрированы.

Таким образом, Хави может быть вынужден начать сезон без некоторых игроков, которых он использовал в предсезонке.

Еще неизвестно, какой состав Хави в конечном итоге выставит на первый тур, учитывая все изменения, которые ему придется внести.