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«Барселона» может зарегистрировать только 6 новых игроков до старта Ла Лиги, еще 3 придется подождать

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«Барселона» не зарегистрировала девять своих игроков в Ла Лиге менее чем за 72 часа до их первого матча в сезоне.

По сообщениям источников близких к клубу, «Барселона», скорее всего, зарегистрирует шестерых из этих игроков до завершения сегодняшнего рабочего дня, чтобы они могли сыграть в воскресенье против «Хетафе».

Футболисты, которые, вероятно, будут зарегистрированы: Рональд Араухо, Илкай Гюндоган, Алехандро Бальде, Ориоль Ромеу, Серджи Роберто и Иньяки Пенья.

Маркосу Алонсо, Эзу Абде и Иниго Мартинесу придется подождать, пока «Барса» активирует некоторые экономические рычаги, прежде чем они будут зарегистрированы.

Таким образом, Хави может быть вынужден начать сезон без некоторых игроков, которых он использовал в предсезонке.

Еще неизвестно, какой состав Хави в конечном итоге выставит на первый тур, учитывая все изменения, которые ему придется внести.

 

3 комментария

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Вячеслав Новиков
Лучше уж Абдэ, а не Роберто
+6
0
+6
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cafu
Ответ Вячеслав Новиков
Лучше уж Абдэ, а не Роберто
Тогда в защите будет недобор, с напами всё норм, на крайняк можно гави использовать или в два напа сыграть
0
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Фархад Касимханов
Ответ Вячеслав Новиков
Лучше уж Абдэ, а не Роберто
они вынужденны он капитанша
0
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