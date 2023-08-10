FC BARCELONA
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«Барса» хотела продать Фати, но на предсезонке Ансу удивил Хави 2 вещами. Он сильно изменился в глазах тренера

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Летом Ансу Фати уделил много времени своей физической форме и завершению атак, это произвело большое впечатление на Хави.

Сейчас Фати считается одним из самых сильных игроков в клубе наряду с Ферраном Торресом и Робертом Левандовски.

Ансу много работает в тренажерном зале.

Ансу забил два важных гола в предсезонных матчах с «Миланом» и «Тоттенхэмом», доказав умение реализовывать моменты, когда это нужно.

После игры с «Тоттенхэмом» Хави намекнул, что не уверен в будущем Фати, но, по данным Mundo Deportivo, тренер впечатлен 20-летним футболистом и предпочел бы сохранить его в команде, если это возможно.

В прошлом сезоне Фати сыграл за «Барсу» 52 раза, забив 10 голов и отдав четыре результативные передачи.

7 комментариев

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akbar.sobirdzhonov@bk.ru
Я бы дал сказать последнее слово ему и Феррану. Они оба разбираются в футболе. Ферран универсал, а у Фати как мы раньше помним бешеная реализация. Просто в прошлом сезоне у него был кризис
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Максим Козлов
Дай бог, чтобы у Фати все наладилось, время на исправление есть. Жаль, конечно, что от операции отказался, потом берег себя чуть ли не во всех поединках, но он, в отличие от Дембеля, хоть как-то прислушивается к тренерскому штабу
+10
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Мамед Гуржи-Оглы
Ответ Максим Козлов
Дай бог, чтобы у Фати все наладилось, время на исправление есть. Жаль, конечно, что от операции отказался, потом берег себя чуть ли не во всех поединках, но он, в отличие от Дембеля, хоть как-то прислушивается к тренерскому штабу
Амин
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Avazbek Rasulov
Лишь бы не продали. Чувствую в этом сезоне Анссу должен раскрытся.
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TAGAY
не могу ничего сказать про другие игры но с ТТХ играл ужасно, неуверенный,думает очень долго, дриблинг слабый, если Раф слабость дриблинга компенсирует тем что в обороне пашет будь здоров то Фати только делает иллюзию что прессингует, пешком мелкими шагами.. не нужен такой игрок, не увидел желание играть и доказать что хочет остаться, скорее всего большой контракт его уже устраивает и он уже не имеет каких либо спортивных амбиции. Ферран вот провалил сезон но даже проваливший он пытался исправить, пытался помогать чем мог, а на этой предсезонке так вообще пашет и показывает то что хочет играть и доказать тренерам о том что он может быть полезен. Фати пройденный этап. хоть Хави рисует схему 4-3-3 но это только на бумаге, в реальности это типичные 4-4-2(скорее 4-2-2-2), на левом кроме Бальде никого нет и впереди рядом с Левой только ПН, но по ходу матча все таки переходят на 4-3-3 когда уже делает замены, и там Абде должен быть первым кандидатом на эту позицию!
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По чётным за Реал, по нечётным за Барсу
Да что ж такое, опять бчковцам переобуваться?
То гений и новый Месси, то жадный папаша всё испортил, пусть валит вместе с ним. А сейчас что, опять топарь и "новая надежда"?
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Ramil Usmanov
Возможно, Хави даст ему шанс утвердится.
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