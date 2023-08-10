7 комментариев

Летом Ансу Фати уделил много времени своей физической форме и завершению атак, это произвело большое впечатление на Хави.

Сейчас Фати считается одним из самых сильных игроков в клубе наряду с Ферраном Торресом и Робертом Левандовски.

Ансу много работает в тренажерном зале.

Ансу забил два важных гола в предсезонных матчах с «Миланом» и «Тоттенхэмом», доказав умение реализовывать моменты, когда это нужно.

После игры с «Тоттенхэмом» Хави намекнул, что не уверен в будущем Фати, но, по данным Mundo Deportivo, тренер впечатлен 20-летним футболистом и предпочел бы сохранить его в команде, если это возможно.

В прошлом сезоне Фати сыграл за «Барсу» 52 раза, забив 10 голов и отдав четыре результативные передачи.