7 комментариев

«Барса» хотела продать Фати, но на предсезонке Ансу удивил Хави 2 вещами. Он сильно изменился в глазах тренера
Летом Ансу Фати уделил много времени своей физической форме и завершению атак, это произвело большое впечатление на Хави.
Сейчас Фати считается одним из самых сильных игроков в клубе наряду с Ферраном Торресом и Робертом Левандовски.
Ансу много работает в тренажерном зале.
Ансу забил два важных гола в предсезонных матчах с «Миланом» и «Тоттенхэмом», доказав умение реализовывать моменты, когда это нужно.
После игры с «Тоттенхэмом» Хави намекнул, что не уверен в будущем Фати, но, по данным Mundo Deportivo, тренер впечатлен 20-летним футболистом и предпочел бы сохранить его в команде, если это возможно.
В прошлом сезоне Фати сыграл за «Барсу» 52 раза, забив 10 голов и отдав четыре результативные передачи.
То гений и новый Месси, то жадный папаша всё испортил, пусть валит вместе с ним. А сейчас что, опять топарь и "новая надежда"?