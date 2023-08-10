👀 Сейчас в «Барсе» свободны 5 очень красивых номеров. Кому из новичков они больше подойдут?
Вот номера футболок, которые могут быть доступны для новых игроков «Барсы»
№ 2
Двойку в «Барсе» носили Дани Алвес и Рональд Куман, последний обладатель – Серджиньо Дест, с которым каталонцы намерены расстаться. Преположим, что его заберет Жоау Канеселу.
№ 10
Возможный уход Ансу Фати все еще не исключен. Очевидно, многие хотели бы снова увидеть Неймара с десятым номером в каталонских цветах.
№ 12
Клеман Ленгле, скорее всего, покинет команду в этом месяце. Бернарду Силва, носящий этот номер, стал бы большим приобретением для «Барсы».
№ 19
Номер, который когда-то принадлежал Лео Месси, скоро станет доступным в связи с переездом Франка Кесси в Саудовскую Аравию. Кому бы вы его отдали?
№ 22
Рафинья сменил номер на 11-й, а 22-й прославился благодаря фланговым защитникам. Стоит напомнить об этом Ивану Фреснеде.
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