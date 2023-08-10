Вот номера футболок, которые могут быть доступны для новых игроков «Барсы»

№ 2

Двойку в «Барсе» носили Дани Алвес и Рональд Куман, последний обладатель – Серджиньо Дест, с которым каталонцы намерены расстаться. Преположим, что его заберет Жоау Канеселу.

№ 10

Возможный уход Ансу Фати все еще не исключен. Очевидно, многие хотели бы снова увидеть Неймара с десятым номером в каталонских цветах.

№ 12

Клеман Ленгле, скорее всего, покинет команду в этом месяце. Бернарду Силва, носящий этот номер, стал бы большим приобретением для «Барсы».

№ 19

Номер, который когда-то принадлежал Лео Месси, скоро станет доступным в связи с переездом Франка Кесси в Саудовскую Аравию. Кому бы вы его отдали?

№ 22

Рафинья сменил номер на 11-й, а 22-й прославился благодаря фланговым защитникам. Стоит напомнить об этом Ивану Фреснеде.