FC BARCELONA
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👀 Сейчас в «Барсе» свободны 5 очень красивых номеров. Кому из новичков они больше подойдут?

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Вот номера футболок, которые могут быть доступны для новых игроков «Барсы»

№ 2

Двойку в «Барсе» носили Дани Алвес и Рональд Куман, последний обладатель – Серджиньо Дест, с которым каталонцы намерены расстаться. Преположим, что его заберет Жоау Канеселу.

№ 10

Возможный уход Ансу Фати все еще не исключен. Очевидно, многие хотели бы снова увидеть Неймара с десятым номером в каталонских цветах.

№ 12

Клеман Ленгле, скорее всего, покинет команду в этом месяце. Бернарду Силва, носящий этот номер, стал бы большим приобретением для «Барсы».

№ 19

Номер, который когда-то принадлежал Лео Месси, скоро станет доступным в связи с переездом Франка Кесси в Саудовскую Аравию. Кому бы вы его отдали?

№ 22

Рафинья сменил номер на 11-й, а 22-й прославился благодаря фланговым защитникам. Стоит напомнить об этом Ивану Фреснеде.

3 комментария

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Ramil Usmanov
Неймар ни под каким номером в Барсе не нужен.
+4
-1
+3
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Rachid
Названные новички в Барселону, скорее всего, придут, все кроме Неймара.. с его запросами и театрально-хрустальным стилем игры прямая дорога только в СА…..))
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Raul14
😆😆😆😆Фк Нэгрейра еще своих не зарегистрировал, а тут фантазии пошли,😆😆😆
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