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Кессиэ разочарован тем, как с ним поступила «Барса». Франк считает, что клуб им воспользовался

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Как известно, Кессиэ близок к переходу в «Аль-Ахли». По информации Sport, Франк уже прошел медобследование в новом клубе. За полузащитника «Барселона» получит 11-12 млн евро, сообщает Mundo Deportivo.

По данным источника, в «Аль-Ахли» ивуариец будет зарабатывать 14 млн евро за сезон – в два раза больше, чем в «блаугране». Но, похоже, Франка этот трансфер совсем не радует.

Кессиэ покидает «Барселону» с горечью, сообщает SPORT. Прошлым летом игрок пренебрег интересом нескольких клубов и выбрал «Барселону», куда перебрался на правах свободного агента. Теперь он считает, что клуб подписал его с целью продать через сезон и заработать.

Ивуариец мечтал играть за «блауграну» и не собирался уходить этим летом. Но становилось все более очевидным, что под руководством Хави он не будет выступать регулярно. Журналисты SPORT добавляют, что Франк почти не общался с тренером в последние недели.

Кессиэ смирился с трансфером в «Аль-Ахли», хотя чувствовал, что заслуживает шанса в клубе после неплохого выступления во второй половине сезоне. Чего стоит гол, забитый на последний минутах класико, когда Франк принес «Барсе» победу в рамках 26-го тура Ла Лиги.

За «блауграну» полузащитник провел 43 матча, в которых забил три гола и отдал три ассиста.

Чем вам запомнится Кессиэ? По вашему, правильно ли поступает «Барселона», отпуская игрока?

18 комментариев

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Вячеслав Новиков
При всём уважении, ну не подходит он команде, удачи парню
+14
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Dinar Ibragimov
Карма. Как он поступил с Миланом, так и Барса поступила с ним
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Dinar Ibragimov
Ответ Unknown Forusha
Типичная барса они также с обумеянгом сделали
Ты перед тем как колкость какую-то написать, сначала выучи правописание фамилии футболиста, школьник
+11
-2
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med-a-lion
*мем с вуди харрельсоном, вытирающим слезы деньгами*
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Карма такая карма
Нечего было из Милана уходить!
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Кайрат Кырбасов
При всем моем уважении, Кессье ни разу не Паулиньо...
Но спасибо тем не менее, и удачи в Аравии
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бек саидов
Ответ Dinar Ibragimov
Карма. Как он поступил с Миланом, так и Барса поступила с ним
Причем здесь Милан? Играл бы на уровне, никто не отпустил бы его, но что делать, если не тянет уровень? Не мариновать же на скамейке, пусть играет за большие деньги там, это выгодно ему в первую очередь.
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Барселона Каталония
Интересно что ему непонятно сейчас в Барсе пошли молодые ребята всё равно не будет играть, лучше ехать туда и зарплата больше
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ЧИКО
Уже перебор ПЗ и эта финансовая сторона, а та я его не продал бы. на ротации очень даже не плох. Физический здоров и не дурак….
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miguel_diaz
Не первый и не последний
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Alexlagodny
Извини брат, но клуб думает прежде всего о своем, клубном 🤷🏻‍♂️
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кто-то
И поэтому он решил перейти в СА
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Руслан Нотарев
Так он хреново играл и косячил, в чем виновата Барса?
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Wolfy777
Ответ Unknown Forusha
Типичная барса они также с обумеянгом сделали
С обоими меянгами!
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