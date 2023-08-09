18 комментариев

Как известно, Кессиэ близок к переходу в «Аль-Ахли». По информации Sport, Франк уже прошел медобследование в новом клубе. За полузащитника «Барселона» получит 11-12 млн евро, сообщает Mundo Deportivo.

По данным источника, в «Аль-Ахли» ивуариец будет зарабатывать 14 млн евро за сезон – в два раза больше, чем в «блаугране». Но, похоже, Франка этот трансфер совсем не радует.

Кессиэ покидает «Барселону» с горечью, сообщает SPORT. Прошлым летом игрок пренебрег интересом нескольких клубов и выбрал «Барселону», куда перебрался на правах свободного агента. Теперь он считает, что клуб подписал его с целью продать через сезон и заработать.

Ивуариец мечтал играть за «блауграну» и не собирался уходить этим летом. Но становилось все более очевидным, что под руководством Хави он не будет выступать регулярно. Журналисты SPORT добавляют, что Франк почти не общался с тренером в последние недели.

Кессиэ смирился с трансфером в «Аль-Ахли», хотя чувствовал, что заслуживает шанса в клубе после неплохого выступления во второй половине сезоне. Чего стоит гол, забитый на последний минутах класико, когда Франк принес «Барсе» победу в рамках 26-го тура Ла Лиги.

За «блауграну» полузащитник провел 43 матча, в которых забил три гола и отдал три ассиста.

Чем вам запомнится Кессиэ? По вашему, правильно ли поступает «Барселона», отпуская игрока?