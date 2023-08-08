«Барселона» со счетом 4:2 одолела «Тоттенхэм» и стала обладательницей Кубка Гампера. На 90-й минуте встречи забил Фати, которого, согласно сообщениям в прессе, «Барселона» готова продать.

О будущем Фати в «блаугране» разную информацию сообщали всевозможные источники. Наконец о своем подопечном высказался Хави. Слова тренера передает Diario Sport:

«Не знаю, останется ли он. Посмотрим. Мы сильно зависим от финансового фэйр-плей. Он очень хорошо тренируется и играет. Но трансферное окно открыто до 31 августа, многое может произойти».

У Ансу есть несколько вариантов, но пока игрока не впечатлили полученные предложения. По данным Хави Мигеля, полузащитника зовут в Саудовскую Аравию, но он предпочитает остаться в «Барсе». Игроком интересовался «ПСЖ», но вместо Фати парижане решили купить у «Лиона» вингера Барколя.

В минувшем сезоне испанец провел за «блауграну» 51 матч, записав на свой счет 10 голов и 4 ассиста.

Как вам игра Фати за каталонцев? Клубу стоит с ним расставаться?