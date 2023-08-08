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«Я не знаю, останется ли он»: Хави честно высказался о ситуации с Ансу Фати

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«Барселона» со счетом 4:2 одолела «Тоттенхэм» и стала обладательницей Кубка Гампера. На 90-й минуте встречи забил Фати, которого, согласно сообщениям в прессе, «Барселона» готова продать.

О будущем Фати в «блаугране» разную информацию сообщали всевозможные источники. Наконец о своем подопечном высказался Хави. Слова тренера передает Diario Sport:

«Не знаю, останется ли он. Посмотрим. Мы сильно зависим от финансового фэйр-плей. Он очень хорошо тренируется и играет. Но трансферное окно открыто до 31 августа, многое может произойти».

У Ансу есть несколько вариантов, но пока игрока не впечатлили полученные предложения. По данным Хави Мигеля, полузащитника зовут в Саудовскую Аравию, но он предпочитает остаться в «Барсе». Игроком интересовался «ПСЖ», но вместо Фати парижане решили купить у «Лиона» вингера Барколя.

В минувшем сезоне испанец провел за «блауграну» 51 матч, записав на свой счет 10 голов и 4 ассиста.

Как вам игра Фати за каталонцев? Клубу стоит с ним расставаться?

5 комментариев

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Илья Манахов
тут обратная ситуация с Дембеле. конкретно клуб будет выбирать продавать или нет. достойное предложение - отдадут, будут мало давать или не будет вовсе - останется
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Виктор Кашшаи
Фати и Торрес два гуся, один белый, второй КХМ ладно.
Я в том смысле, что они оба нестабилны, и часто не уверены в себе. Если они сделают кучу моментов и не забьют, то сразу же тильтуют и теряются на поле, начинается больше брака и бессмысленных действий
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stpn1503
Очень жалко Ансу. Отличный игрок, которого замучили травмы и выбили из старта. А теперь из-за финансовых проблем на нём ещё и хотят заработать. Я считаю, что его нужно оставить на перспективу, а сливать нужно бревно Торреса
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Aydin Guliyev
Фати игрок экстра класса. Он тяжало возврашается в былыю форму. По потенциалу он силне всех нападаюших в составе Барсы. Вспомните как он начигал. Ему дали 10 ку Месси уговлрили принять граждансво Испании и продлить контракт с Барсой. То что происходит с ним сейчас виноваты тренеры и руководство Барсы.
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Виктор Кашшаи
Ответ stpn1503
Очень жалко Ансу. Отличный игрок, которого замучили травмы и выбили из старта. А теперь из-за финансовых проблем на нём ещё и хотят заработать. Я считаю, что его нужно оставить на перспективу, а сливать нужно бревно Торреса
Его не надо желеть, он сам совершил ошибку, когда он решил продолжить тренировки с травмой и не провести сразу операции, а продолжить консервативное лечение. Хотя доктора советовали ему этого не делать
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