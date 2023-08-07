Камбэка Иньесты в «Барселону» не будет: стало известно, где продолжит карьеру легенда клуба
Отправляется на заработки в Эмираты.
Андрес Иньеста продолжит карьеру в чемпионате ОАЭ. По информации инсайдера Фабрицио Романо, во вторник Иньеста подпишет контракт с арабским «Эмирейтс» из Рас-эль-Хаймы.
Соглашение экс-полузащитника «Барселоны» с клубом из ОАЭ будет действовать до июня 2024 года, после чего может быть продлено еще на один сезон.
С 2018 года Иньеста выступал за «Виссел Кобе» в чемпионате Японии. По окончании контракта он вернулся в Испанию, а в последнее время тренировался на базе «Барселоны».
Было бы лучше если бы в Майами к дружбанам перешел)