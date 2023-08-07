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Камбэка Иньесты в «Барселону» не будет: стало известно, где продолжит карьеру легенда клуба

Андрес Иньеста Андрес Иньеста
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Отправляется на заработки в Эмираты.

Андрес Иньеста продолжит карьеру в чемпионате ОАЭ. По информации инсайдера Фабрицио Романо, во вторник Иньеста подпишет контракт с арабским «Эмирейтс» из Рас-эль-Хаймы.

Соглашение экс-полузащитника «Барселоны» с клубом из ОАЭ будет действовать до июня 2024 года, после чего может быть продлено еще на один сезон.

С 2018 года Иньеста выступал за «Виссел Кобе» в чемпионате Японии. По окончании контракта он вернулся в Испанию, а в последнее время тренировался на базе «Барселоны».

3 комментария

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Так, блин, кто то вообще говорил про его камбэк?
Было бы лучше если бы в Майами к дружбанам перешел)
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Хватит написать чепуху.
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Он за Барселону максимум на пару минут вышел бы за сезон, и то больше чтобы честь отдать
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