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«Это было бы невероятно»: что Хави сказал о возможном возвращении Неймара в «Барсу» в 2020 году

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В 2020 году Хави был рад возможному возвращению Неймара в "Барсу". 

«Я бы подписал вингеров, кого-то вроде Неймара. У «Барсы» нет проблем с игрой через центр, но у них нет фланговых игроков", — сказал Хави Diario AS в 2020 году.

«Я не знаю, сможет ли он вернуться к нынешнему климату в клубе, но с точки зрения футбола я не сомневаюсь, что он был бы невероятным подписанием. Я был с ним в раздевалке, и он кажется мне отличным человеком. Он был профессионалом".

Три года спустя Хави, как говорят, сомневается в возможном возвращении бразильца – то ли потому, что сейчас он на три года старше, то ли по какой-то другой причине, например, из-за его менталитета или склонности к травмам.

Так или иначе, идея переподписать звездного форварда снова набирает обороты. Сообщается, что игрок сообщил «Пари Сен-Жермен» о своем желании уйти, в то время как те выставили его на продажу.

31-летний футболист мечтает вернуться в «Барсу».

 

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