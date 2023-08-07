«Это было бы невероятно»: что Хави сказал о возможном возвращении Неймара в «Барсу» в 2020 году
В 2020 году Хави был рад возможному возвращению Неймара в "Барсу".
«Я бы подписал вингеров, кого-то вроде Неймара. У «Барсы» нет проблем с игрой через центр, но у них нет фланговых игроков", — сказал Хави Diario AS в 2020 году.
«Я не знаю, сможет ли он вернуться к нынешнему климату в клубе, но с точки зрения футбола я не сомневаюсь, что он был бы невероятным подписанием. Я был с ним в раздевалке, и он кажется мне отличным человеком. Он был профессионалом".
Три года спустя Хави, как говорят, сомневается в возможном возвращении бразильца – то ли потому, что сейчас он на три года старше, то ли по какой-то другой причине, например, из-за его менталитета или склонности к травмам.
Так или иначе, идея переподписать звездного форварда снова набирает обороты. Сообщается, что игрок сообщил «Пари Сен-Жермен» о своем желании уйти, в то время как те выставили его на продажу.
31-летний футболист мечтает вернуться в «Барсу».
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