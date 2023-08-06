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🔥🔥🔥 Ого, «Барса» подпишет Неймара, если Хави одобрит сделку! Каталонцы уверены, что бразилец повзрослел – у него 35 ассистов в прошлом сезоне

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«Барселона» пойдет на все, чтобы подписать Неймара, если Хави одобрит трансфер, заявил на Twitch главный инсайдер по каталонцам Жерар Ромеро.

Первое впечатление Хави: Неймар ему не нужен. Испанец считает, что Ней будет мешать команде.

Возможно, опасения Хави по поводу Неймара связаны с тем, что они вместе выступали за «Барселону», и за кулисами Хави увидел в бразильце что-то не то. Неймар и Хави играли вместе с 2013-го по 2015 -й.

Однако если присмотреться к Неймару, то можно увидеть в нем игрока, который повзрослел с 2017 года, когда покинул «Барселону». Бразилец приносит «ПСЖ» и голы, и передачи, и не имеет заметных дисциплинарных нареканий со стороны тренеров и товарищей по команде. В прошлом сезоне Ней стал гораздо интенсивнее прессинговать и играть на партнеров.

В прошлом сезоне бразилец сделал 35 голевых передач за «ПСЖ» всего в 29 матчах. Разумеется, ни один игрок «Барсы» не приблизился к таким цифрам.

7 комментариев

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Первую половину сезона играет Неймар, вторую – Фати. Будут менять друг друга что на поле, что на больничной койке.
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Уже лучше взять Неймара на ЛВ чем Силву тем более на правом фланге временно есть кому играть а вот на левом Фати целый сезон не потянет,можно конечно туда Гави поставить но это такое себе. Если ещё зимой или следующим летом прийдёт Роке то у Барселоны будет тройка нападения исключительно из Бразильцев😍
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Поднять зп Хави не смогли, на Неймара придержали.)
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Даже честно не знаю, с одной стороны футболист конечно топовый, но трамвы, карнавалы, ладно руководству виднее
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Либо это бред,либо Лапорта пытается и рыбку съесть и на ### сесть
Против Нея не имею ничего против,а вот Лапорте двойные стандарты как здрасьте заходят. То лаве нет,то их хоть на Неймара
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Если удастся купить пз, то можно и Неймара взять. Правда, вряд ли ПСЖ согласится на аренду без права выкупа или сам бразилец на контракт по схеме 1+1
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