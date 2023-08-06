7 комментариев

«Барселона» пойдет на все, чтобы подписать Неймара, если Хави одобрит трансфер, заявил на Twitch главный инсайдер по каталонцам Жерар Ромеро.

Первое впечатление Хави: Неймар ему не нужен. Испанец считает, что Ней будет мешать команде.

Возможно, опасения Хави по поводу Неймара связаны с тем, что они вместе выступали за «Барселону», и за кулисами Хави увидел в бразильце что-то не то. Неймар и Хави играли вместе с 2013-го по 2015 -й.

Однако если присмотреться к Неймару, то можно увидеть в нем игрока, который повзрослел с 2017 года, когда покинул «Барселону». Бразилец приносит «ПСЖ» и голы, и передачи, и не имеет заметных дисциплинарных нареканий со стороны тренеров и товарищей по команде. В прошлом сезоне Ней стал гораздо интенсивнее прессинговать и играть на партнеров.

В прошлом сезоне бразилец сделал 35 голевых передач за «ПСЖ» всего в 29 матчах. Разумеется, ни один игрок «Барсы» не приблизился к таким цифрам.