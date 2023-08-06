8 комментариев

Менее чем через неделю «Барселона» начнет защиту титула чемпиона Ла Лиги встречей с «Хетафе».

«Барса уже рассталась с несколькими игроками, но уход Усмана Дембеле будет самым заметным, если это все же произойдет.

Если взглянуть на состав каталонцев, то и без француза у Хави есть качественная глубина на всех участках поля.

Вот как выглядит состав «Барсы» без Дембеле:

Заметье, Ферран Торрес – единственный игрок, который может сыграть на любом месте в атаке «Барсы». Хави пробовал испанца на разных позициях во время предсезонки, и он не разочаровал. Но пока рано говорить, что он будет играть в основе.

Единственная явная уязвимость «Барсы» – позиция правого защитника. Там играет Жюль Кунде, но он преимущественно центральный защитник. Его дублером в этой роли является Серджи Роберто – полузащитник-ветеран.