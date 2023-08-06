FC BARCELONA
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🏆 «Барселона» действительно снова стала топ-клубом – взгляните на глубину ее состава. У команды Хави только одно слабое место

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Менее чем через неделю «Барселона» начнет защиту титула чемпиона Ла Лиги встречей с «Хетафе».

«Барса уже рассталась с несколькими игроками, но уход Усмана Дембеле будет самым заметным, если это все же произойдет.

Если взглянуть на состав каталонцев, то и без француза у Хави есть качественная глубина на всех участках поля.

Вот как выглядит состав «Барсы» без Дембеле:

Заметье, Ферран Торрес – единственный игрок, который может сыграть на любом месте в атаке «Барсы». Хави пробовал испанца на разных позициях во время предсезонки, и он не разочаровал. Но пока рано говорить, что он будет играть в основе.

Единственная явная уязвимость «Барсы» – позиция правого защитника. Там играет Жюль Кунде, но он преимущественно центральный защитник. Его дублером в этой роли является Серджи Роберто – полузащитник-ветеран.

8 комментариев

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А у Бальде подмена просто огонь, и если справа в защите может Араухо выйти то слева беда.
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снова это когда? летом? а чемпион Испании с большим отрывом это топ клуб? она весь год к этому шла и оставалась топ клубом.

вместо Фати один из Гюндоган/Педри. по крайней мере пока. Фати по пешеходил, в этом году уже должен пахать, иначе место в основном составе точно потеряет. Не факт что Фати походу сезона будет даже второй опцией на своей позиции, у Абде есть всё что бы играть больше.
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Ответ Максим Сивков
состав максимум на 1/8 ЛЧ, не более.
не сегунду вы говорили в прошлом сезоне.
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Ответ СД18
А у Бальде подмена просто огонь, и если справа в защите может Араухо выйти то слева беда.
А Эрик Гарсия прям подмена? Тоже сомнительно
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Эрик гарсия слабоват
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гави вообще-то полузащитник, странно писать его в замены левого нападающего и не писать в центре. да, я знаю, что он выходил лн, но опускался в центр. гюндоган может играть опорника, алонсо — цз
ну и как правильно тут написали, номинальная глубина и реальная — это разные вещи, позиция опорника по факту вызывает большие опасения, особенно в топ-матчах, позиция лн — огромная проблема, позиции крайних защитников лишены качественных замен, особенно левого. ферран вместо левандовского — это очень грустно, при всей моей симпатии к испанцу. да и даже пн теперь лишен тех качеств, которые нужны хави.
в общем, нет, глубины достойной топ-клуба нет и в помине
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Ответ FanRocstar
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Гарсию можно пробовать. я бы даже на Гави посмотрел.
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