8 комментариев

🏆 «Барселона» действительно снова стала топ-клубом – взгляните на глубину ее состава. У команды Хави только одно слабое место
Менее чем через неделю «Барселона» начнет защиту титула чемпиона Ла Лиги встречей с «Хетафе».
«Барса уже рассталась с несколькими игроками, но уход Усмана Дембеле будет самым заметным, если это все же произойдет.
Если взглянуть на состав каталонцев, то и без француза у Хави есть качественная глубина на всех участках поля.
Вот как выглядит состав «Барсы» без Дембеле:
Заметье, Ферран Торрес – единственный игрок, который может сыграть на любом месте в атаке «Барсы». Хави пробовал испанца на разных позициях во время предсезонки, и он не разочаровал. Но пока рано говорить, что он будет играть в основе.
Единственная явная уязвимость «Барсы» – позиция правого защитника. Там играет Жюль Кунде, но он преимущественно центральный защитник. Его дублером в этой роли является Серджи Роберто – полузащитник-ветеран.
вместо Фати один из Гюндоган/Педри. по крайней мере пока. Фати по пешеходил, в этом году уже должен пахать, иначе место в основном составе точно потеряет. Не факт что Фати походу сезона будет даже второй опцией на своей позиции, у Абде есть всё что бы играть больше.
ну и как правильно тут написали, номинальная глубина и реальная — это разные вещи, позиция опорника по факту вызывает большие опасения, особенно в топ-матчах, позиция лн — огромная проблема, позиции крайних защитников лишены качественных замен, особенно левого. ферран вместо левандовского — это очень грустно, при всей моей симпатии к испанцу. да и даже пн теперь лишен тех качеств, которые нужны хави.
в общем, нет, глубины достойной топ-клуба нет и в помине