7 комментариев

Развеяло ли это его сомнения?

«Барселону» и «ПСЖ» связывают очень сложные отношения, которые претерпели очередной кризис этим летом.

Парижский клуб выкупил у каталонцев Дембеле, активировав его пункт о выкупе. Вингер сам пожелал вернуться во Францию, однако для «блауграны» этот ход был настоящим шоком, поскольку Хави считал Усмана ключевым игроком своей команды.

Кроме этого, пару недель назад Le Parisien выпустил сенсационную статью, где утверждалось, что «Барса» хотела подписать Килиана Мбаппе, но, не имея финансовых возможностей, предлагала взамен трех футболистов: Усмана Дембеле, Рафинью и Гави.

По информации от журналистов Mundo Deportivo Фернандо Поло и Феррана Мартинеса, эта новость очень обеспокоила 19-летнего полузащитника.

Гави и так был в стрессовом состоянии из-за неожиданных проблем со спиной, из-за которых Хави решил не выпускать его в матчах тура по США, но, когда до него дошли слухи об этом обмене, он не на шутку встревожился.

В то же время появилась информация, что «Барселона» не может активировать очередной «рычаг», который должен был помочь с регистрацией игроков, так как совет директоров до сих пор окончательно не утвердил его. Напрягли Гави и слухи о том, что клуб хочет подписать еще одного полузащитника — многие журналисты сообщают об интересе каталонцев к Бернарду Силве и Джовани Ло Чельсо.

Узнав о переживаниях игрока, Хави устроил им личную встречу. В приватной беседе он заверил Гави, что это все ложь, отметив, что все было наоборот — это «ПСЖ» предлагал «блаугране» Мбаппе, так как не хотел продавать его в «Реал». Также босс команды сказал 19-летнему футболисту, что он неприкасаем и его уход ни разу не приходил им в голову.