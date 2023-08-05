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Неймара предложили «Барселоне». Хави считает, что возвращение бразильца навредит команде

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Каждое лето Неймара рано или поздно отправляют обратно в «Барселону». Сегодня в очередной раз катарский журналист заявил, что форвард начнет следующий сезон в Ла Лиге. На данный момент у игрока действующий до 2025 года контракт с «ПСЖ». Однако парижане не считают его неприкасаемым и при поступлении адекватного предложение без вопросов отпустят.

Дело в том, что по данным Mundo Deportivo, у Неймара есть поклонники среди руководства «Барселоны» и его действительно пытались вернуть. Более того, сообщается, что такие предложения поступают одно за другим. Однако весь технический персонал во главе с Хави не согласны с таким развитием событий и выступают против возвращения.

Тренерский штаб не сомневается в футбольных качествах игрока. Более того, Хави сам играл с Неймаром и знает, как тот умеет показывать себя. Но у штаба есть и другая важная задача: не нарушить семейную атмосферу, которая сегодня есть в раздевалке «Барсы». Они не хотят ничего говорить о Неймарае, как человеке, но все же считают, что он из тех, за кем следуют определенные конфликты. Все это может повлиять на команду.

В любом случае, до конца трансферного рынка еще далеко. Вполне вероятно, что каталонский клуб подарит несколько сюрпризов. Как раз учитывая мнение Хави, приход Неймара вполне может стать одним из них.

2 комментария

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Сто пудов. Даже арабы им не интересуются, знают, что верблюдов курить научит ))
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Ответ Alexlagodny
Сто пудов. Даже арабы им не интересуются, знают, что верблюдов курить научит ))
ахахах,а Хави за сынка Гави переживает, не дай бог за гаражи бухать отведёт🤭
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