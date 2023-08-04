Как может выглядеть состав «Барсы» с Канселу. Кто отправится на скамейку?
Сообщается, что «Барселона» договорилась с Жоао Канселу о его летней аренде.
Хотя «блауграна» еще не согласовала сделку с «Манчестер Сити», болельщики уже фантазируют о его присутствии в нашем стартовом составе.
Один из фанатов предложил такой вариант:
Он предлагает отправить Жюля Кунде на скамейку вместо того, чтобы просто переместить его в центр.
Того Кунде, который был бесспорным стартером в прошлом сезоне, сыграв с первой минуты 39 раз в 40 играх.
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