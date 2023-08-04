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Как может выглядеть состав «Барсы» с Канселу. Кто отправится на скамейку?

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Жоау Канселу Жоау Канселу
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Сообщается, что «Барселона» договорилась с Жоао Канселу о его летней аренде.

Хотя «блауграна» еще не согласовала сделку с «Манчестер Сити», болельщики уже фантазируют о его присутствии в нашем стартовом составе.

Один из фанатов предложил такой вариант:

Он предлагает отправить Жюля Кунде на скамейку вместо того, чтобы просто переместить его в центр.

Того Кунде, который был бесспорным стартером в прошлом сезоне, сыграв с первой минуты 39 раз в 40 играх.

 

1 комментарий

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только вот нападающий нужен больше, чем пз. левандовски не могёт
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