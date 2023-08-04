Сообщается, что «Барселона» договорилась с Жоао Канселу о его летней аренде.

Хотя «блауграна» еще не согласовала сделку с «Манчестер Сити», болельщики уже фантазируют о его присутствии в нашем стартовом составе.

Один из фанатов предложил такой вариант:

Он предлагает отправить Жюля Кунде на скамейку вместо того, чтобы просто переместить его в центр.

Того Кунде, который был бесспорным стартером в прошлом сезоне, сыграв с первой минуты 39 раз в 40 играх.