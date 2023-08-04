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«Стиль игры как у Бальде». Болельщики «Барсы» предлагают альтернативу Канселу, это 22-летний талант из Бундеслиги

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«Почему мы рассматриваем на позицию правого защитника только Ивана Фреснеду и Жоау Канселу?», – спросил на платформе Reddit болельщик «Барселоны». – «Я думаю, что Джереми Фримпонг будет лучшим решением, у него такой же стиль игры, как у Алекса Бальде».

Пост собрал много лайков, так что давайте разберемся.

Прежде всего, дело в цене. Леверкузенский защитник обойдется «Барсе» в круглу сумму: его рыночная стоимость составляет 40 млн евро – это больше, чем каталонцы заплатили бы за Фреснеду или Канселу.

Кроме того, Хави считает, что Фримпонг – не лучший вариант с точки зрения оборонительных качеств, и предпочитает Канселу, который уже доказал, что является защитником мирового класса.

Сейчас «Барса» работает над приобретением портгуальца на правах аренды на сезон за 10 млн евро.

А вот в атаке Фримпонг, безусловно, хорош – в прошлом сезоне он набрал 9+10 в Бундеслиге и еврокубках.

1 комментарий

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Фримпонг не сильно дешевле Канселу будет стоить
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