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«Барселона» подпишет Дарвиха – капитана сборной Германии U17. А теперь посмотрите на детские фото игрока

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Фабрицио Романо
Футбол Футбол

Фабрицио Романо сообщил, что «Барселона» близка к подписанию Ноа Дарвиха – капитана сборной Германии U17, с которой он совсем недавно взял юношеское Евро.

По данным итальянского инсайдера, за атакующего полузащитника каталонцы заплатят «Фрайбургу» 3 млн евро, еще 2 млн могут быть перечислены немецкому клубу в виде бонусов.

Поклонники «блауграны» принялись бороздить просторы интернета в поисках информации о новичке любимой команды. Расследование болельщиков удалось на славу! Фанаты «Барсы» нашли сразу несколько детских фотографий Ноа, где он еще совсем маленький позирует в футболке каталонцев.

И еще один красноречивый кадр. Ноа справа.

А вот Ноа вместе с семьей, теперь уже младший брат футболиста стоит в футболке каталонцев.

Как вам такой трансфер? Получится ли у Дарвиха в «Барселоне»?

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