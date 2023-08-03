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«Барса» пыталась сохранить Дембеле. Клуб сделал игроку предложение, но встречные требования оказались «оскорбительными»

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Неслабые запросы.

В следующем сезоне Усман Дембеле будет выступать за «ПСЖ», несмотря на то, что буквально пару недель назад его агент вел переговоры с «Барсой» о продлении контракта.

Как сообщает журналист Sport Ферран Корреас со ссылкой на источники, близкие к Лапорте, в клубе называют все, что произошло в последние дни, «обманом со стороны игрока и его агента». Президент клуба, а также Хави и Матеу Алемани встречали с Дембеле в Далласе, чтобы дать ему понять, что его ценят в клубе и что он один из ключевых игроков, которые могут помочь им выиграть Лигу чемпионов. Также Усмана убеждали в том, что ни в коем случае не предлагали его никаким другим клубам, но, как говорят источники, вингеру не было до этого дела.

Дополнительно всплыли и детали переговоров каталонцев с агентом Дембеле о продлении контракта.

«Барса» предложила ему новое соглашение до 2028 года со значительным повышением зарплаты, однако встречные требования, озвученные Муссой Сиссокой, в клубе посчитали «оскорбительными».

Игрок и его представитель запросили за те же пять сезонов более 100 млн евро в общей сложности. По действующему контракту вингер получал 12 млн в год.

«Непозволительная сумма. Если бы кто-то из его товарищей по команде увидел это...», — говорили в клубе.

Вполне вероятно, что его уход был неизбежен, так как каталонцы никак не могли удовлетворить такие требования. Жаль, что «блауграна» получит очень скромную сумму после его ухода.

7 комментариев

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Не фан Барсы, но считаю, что в таком клубе должны играть те, кто мечтают об этом, а не это недоразумение
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Скатертью дорога сидеть в лазарете, хоть не бесплатно ушёл
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Наконец то свалит. Бесячий пзц
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Из Боррусии, он также ушёл с большим скандалом, но в следствие того, что Боррусия грамотно составила контракт - она получила более чем адекватную компенсацию! Учись Барса, грамотно составлять контракты, чтобы потом не ходить с протянутой рукой!
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Наконец-то избавились от этого алочного хрусталя, сколько он вообще пользы клубу принёс, я думаю отрицательный результат будет
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если усману в будущем получится забить гол Барселоне то он его отпразднует.
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Соссоко не склоняется…
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