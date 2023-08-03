7 комментариев

Неслабые запросы.

В следующем сезоне Усман Дембеле будет выступать за «ПСЖ», несмотря на то, что буквально пару недель назад его агент вел переговоры с «Барсой» о продлении контракта.

Как сообщает журналист Sport Ферран Корреас со ссылкой на источники, близкие к Лапорте, в клубе называют все, что произошло в последние дни, «обманом со стороны игрока и его агента». Президент клуба, а также Хави и Матеу Алемани встречали с Дембеле в Далласе, чтобы дать ему понять, что его ценят в клубе и что он один из ключевых игроков, которые могут помочь им выиграть Лигу чемпионов. Также Усмана убеждали в том, что ни в коем случае не предлагали его никаким другим клубам, но, как говорят источники, вингеру не было до этого дела.

Дополнительно всплыли и детали переговоров каталонцев с агентом Дембеле о продлении контракта.

«Барса» предложила ему новое соглашение до 2028 года со значительным повышением зарплаты, однако встречные требования, озвученные Муссой Сиссокой, в клубе посчитали «оскорбительными».

Игрок и его представитель запросили за те же пять сезонов более 100 млн евро в общей сложности. По действующему контракту вингер получал 12 млн в год.

«Непозволительная сумма. Если бы кто-то из его товарищей по команде увидел это...», — говорили в клубе.

Вполне вероятно, что его уход был неизбежен, так как каталонцы никак не могли удовлетворить такие требования. Жаль, что «блауграна» получит очень скромную сумму после его ухода.