FC BARCELONA
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😯 «В клубе есть люди, которые дерьмово относятся ко мне». Последний разговор Хави и Дембеле просочился в прессу. Многое стало понятно

Усман Дембеле Усман Дембеле
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Diario AS стало известно, каким был последний разговор Усмана Дембеле и Хави.

Тренер хотел выяснить позицию игрока, касательно многочисленных слухов об уходе в «ПСЖ».

«Я хочу остаться в «Барсе» и выигрывать здесь титулы, но в здоровой среде. В клубе есть люди, которые дерьмово относятся ко мне», - заявил Дембеле.

Ранее сообщалось, что решение «Барселоны» назначить Деку новым спортивным директором не очень понравилось Усману и его агенту. Португальский специалист раньше представлял интересы Рафиньи, поэтому такая перестановка могла бы усилить позиции бразильца в следующем сезоне.

Кроме того, слова Дембеле, возможно, имеют отношение к тому, что клуб готов включить его в сделку по обмену, чтобы подписать Килиана Мбаппе, даже несмотря на то, что эта история позже была объявлена фейковой.

Француз недоволен сложившейся ситуацией и, как предполагается, находится в шаге от перехода в «ПСЖ».

Трансфер может состояться уже сегодня.

10 комментариев

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Парень просто захотел денег. В этом нет ничего постыдного, это его работа. Но строить из себя святого, который только за бесплатный обед готов тащить клуб к вершинам, а злые игроки Барсы мешают ему, выглядит мерзко
+18
-2
+16
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Да как будто в ПСЖ его будут целовать в одно место)))
+12
0
+12
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Ответ turcanudima87@gmail.com
Да как будто в ПСЖ его будут целовать в одно место)))
Французские костоломы-защитники. Это по их части
+6
0
+6
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А чего он хотел, к нему относятся ровно так чем он является. скажу больше , ко всем относятся так как они заслуживают
+2
0
+2
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Ну это тупо повод ,показать мол я и в большой степени мой агент не виноваты что я перехожу в ПСЖ, вы все п....ы только я Дартаньян.
+2
0
+2
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Ответ M. Shinoda
Парень просто захотел денег. В этом нет ничего постыдного, это его работа. Но строить из себя святого, который только за бесплатный обед готов тащить клуб к вершинам, а злые игроки Барсы мешают ему, выглядит мерзко
Если он хотел денег мог бы сказать по раньше а не последний ден барса подписал месси или бернарду не подписав других игроков
+2
0
+2
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кому и что стало понятно? автор, Мбаппе не перешел в прошлом году и этот товарищ тоже остался и делал вид, теперь Мбаппе уходит и этот тоже сваливает. Нельзя быть такими наивными.
+1
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+1
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Ответ Mokka Keane
Французские костоломы-защитники. Это по их части
Ты рофлишь?) Или футбол начал вчера смотреть?
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Ответ turcanudima87@gmail.com
Ты рофлишь?) Или футбол начал вчера смотреть?
Это рофл же
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