10 комментариев

Diario AS стало известно, каким был последний разговор Усмана Дембеле и Хави.

Тренер хотел выяснить позицию игрока, касательно многочисленных слухов об уходе в «ПСЖ».

«Я хочу остаться в «Барсе» и выигрывать здесь титулы, но в здоровой среде. В клубе есть люди, которые дерьмово относятся ко мне», - заявил Дембеле.

Ранее сообщалось, что решение «Барселоны» назначить Деку новым спортивным директором не очень понравилось Усману и его агенту. Португальский специалист раньше представлял интересы Рафиньи, поэтому такая перестановка могла бы усилить позиции бразильца в следующем сезоне.

Кроме того, слова Дембеле, возможно, имеют отношение к тому, что клуб готов включить его в сделку по обмену, чтобы подписать Килиана Мбаппе, даже несмотря на то, что эта история позже была объявлена фейковой.

Француз недоволен сложившейся ситуацией и, как предполагается, находится в шаге от перехода в «ПСЖ».

Трансфер может состояться уже сегодня.