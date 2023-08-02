Жоау Канселу будет зарабатывать €6 млн в год, если согласится перейти в «Барселону», сообщает Жерар Ромеро.

Португалец будет шестым в списке самых высокооплачиваемых игроков «Барсы» - после Френки де Йонга, Роберта Левандовски, Илкая Гюндогана, Ансу Фати и Жюля Кунде.

Зарплата Канселу будет сопоставима с окладом Рафиньи.

Ранее Фабрицио Романо подтвердил, что «Барса» достигла соглашения с Канселу. Но речь идет не о полноценном трансфере. Скорее всего, правый защитник приедет в Каталонию на правах аренды до конца сезона. Сине-гранатовые еще не договорились с «Манчестер Сити».

Во вторник Хави публично заявил о необходимости подписания правого защитника.