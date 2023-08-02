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🚨 Жоау Канселу договорился с «Барсой»: зарплата больше, чем у Араухо и Педри. Осталось решить вопрос с «Сити» - возможна аренда

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Жоау Канселу будет зарабатывать €6 млн в год, если согласится перейти в «Барселону», сообщает Жерар Ромеро.

Португалец будет шестым в списке самых высокооплачиваемых игроков «Барсы» - после Френки де Йонга, Роберта Левандовски, Илкая Гюндогана, Ансу Фати и Жюля Кунде.

Зарплата Канселу будет сопоставима с окладом Рафиньи.

Ранее Фабрицио Романо подтвердил, что «Барса» достигла соглашения с Канселу. Но речь идет не о полноценном трансфере. Скорее всего, правый защитник приедет в Каталонию на правах аренды до конца сезона. Сине-гранатовые еще не договорились с «Манчестер Сити».

Во вторник Хави публично заявил о необходимости подписания правого защитника.

1 комментарий

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Через год нужно будет искать хорошего опорника на долгие года.
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