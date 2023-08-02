Пока что сыроват парень.

На 67-й минуте победного матча с «Миланом» на поле появился 16-летний Ламин Ямаль, этим летом подписавший 3-летний контракт с клубом.

За 20 минут юный воспитанник академии «Барсы» результативными действиями не отметился. А попытку дриблинга при входе в штрафную соперника кулес оценили как не слишком удачную.

Впрочем, главный тренер «Барсы» Хави пока настроен оставить Ямаля в обойме основного состава, как и великолепно сыгравшего против «Реала» Фермина Лопеса.