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😣 Хави давит на руководство «Барсы»: ему нужны Канселу и Бернарду

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Главный тренер «Барселоны» Хави хочет серьезнее усилиться перед стартом нового сезона Ла Лиги.

Испанец пытается использовать свое влияние, чтобы убедить руководство клуба подписать Бернарду Силву и Жоау Канселу, сообщает журналист Хави Мигель из AS.

Это две приоритетные цели. Бернарду необходим команде, чтобы добавить больше креатива и универсальности.

Канселу же должен надолго закрыть позицию правого защитника, тем более португалец выставлен английским клубом на продажу.

После товарищеского матча с «Миланом» Хави подтвердил, что «Барселоне» нужен чистый правый защитник.

Тем не менее, «Ман Сити» вряд ли позволит кому-либо из них бесплатно уехать, потребовав солидную компенсацию со стороны каталонского гранда, испытывающего финансовые проблемы.

7 комментариев

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Канселу относительно проще будет взять. Его скорее всего разрешат взять в аренду. Да и стоимость, в случае полноценной покупки его, меньше чем у Бернарду.
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это конечно хорошо, да деньги то где взять? (
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Полагаю, между МС и Барселоной есть договоренность. Канселу не входит в план Гвардиолы на сезон. А Бернардо Сильва очень хочет играть за Барсу, и возможно, имеет согласие от клуба и коуча. Они, безусловно, могут усилить Барсу. Тем более, играть в ЛЧ УЕФА против сильнейших английских клубов.
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Я предполагал что у Барселоны проблемы с правым защитником и опорным полузащитником , взяли Ромеу так сказать дыру залатать, осталось взять Канселу и всё на этом ТО , зачем нужен Силва и Феликс?
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денег нет, но я хочу. Вы лучше внимание обратите на продажи игроков за копейки или бесплатно отдаете
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Хави пересмотрел мультфильмов:
Чтобы продать что-нибудь ненужное, нужно сначала купить что-нибудь ненужное, а у нас денег нет
Жаль только что это не работает с Барсой, ибо никто не купить Деста, Рафинью и Кессье на 200 млн, чтобы позволить Бернарду и Канселу
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Ответ BAGRAM-1989
Полагаю, между МС и Барселоной есть договоренность. Канселу не входит в план Гвардиолы на сезон. А Бернардо Сильва очень хочет играть за Барсу, и возможно, имеет согласие от клуба и коуча. Они, безусловно, могут усилить Барсу. Тем более, играть в ЛЧ УЕФА против сильнейших английских клубов.
Какие договорённости? У Барсы нет денег, МС просто подарит их? И как быть с их зарплатой?
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