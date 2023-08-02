7 комментариев

😣 Хави давит на руководство «Барсы»: ему нужны Канселу и Бернарду
Главный тренер «Барселоны» Хави хочет серьезнее усилиться перед стартом нового сезона Ла Лиги.
Испанец пытается использовать свое влияние, чтобы убедить руководство клуба подписать Бернарду Силву и Жоау Канселу, сообщает журналист Хави Мигель из AS.
Это две приоритетные цели. Бернарду необходим команде, чтобы добавить больше креатива и универсальности.
Канселу же должен надолго закрыть позицию правого защитника, тем более португалец выставлен английским клубом на продажу.
После товарищеского матча с «Миланом» Хави подтвердил, что «Барселоне» нужен чистый правый защитник.
Тем не менее, «Ман Сити» вряд ли позволит кому-либо из них бесплатно уехать, потребовав солидную компенсацию со стороны каталонского гранда, испытывающего финансовые проблемы.
Чтобы продать что-нибудь ненужное, нужно сначала купить что-нибудь ненужное, а у нас денег нет
Жаль только что это не работает с Барсой, ибо никто не купить Деста, Рафинью и Кессье на 200 млн, чтобы позволить Бернарду и Канселу