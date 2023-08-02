FC BARCELONA
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До старта нового сезона осталось чуть больше недели, но лишь 13 игроков «Барселоны» зарегистрированы в Ла Лиге. Двое из них должны покинуть клуб

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Футбол Футбол

Ситуация накаляется.

Всем хорошо известны финансовые трудности «Барселоны», и за последние пару лет они вызвали множество проблем для команды. Этим летом каталонцам снова приходится очень нелегко, особенно в плане подписания новых игроков, но существует одна проблема, которую необходимо решать максимально срочно.

Из-за сложного экономического положения клуба в Ла Лиге зарегистрировано всего 13 игроков «Барселоны», а новый сезон начнется всего через 9 дней.

Если ничего не изменится, к первому матчу в распоряжении Хави будут такие игроки как: Марк-Андре Тер Стеген, Жюль Кунде, Эрик Гарсия, Андреас Кристенсен, Педри, Гави, Франк Кессиэ, Френки Де Йонг, Ферран Торрес, Ансу Фати, Рафинья, Роберт Левандовски и Усман Дембеле.

Из этих 13 футболистов двое должны покинуть клуб в ближайшее время. Дембеле неожиданно решил переехать в «ПСЖ», активировавший его клаусулу, и уже на днях отправится в Париж. Кессиэ же является одним из последних выборов для Хави в полузащите, поэтому «Барса» хочет, чтобы он нашел себе новый клуб. 

Тем не менее, благодаря этим продажам и дополнительному финансированию, в клубе, как утверждает Sport, уверены, что смогут зарегистрировать весь состав перед матчем первого тура с «Хетафе», который состоится 13 августа.

Но все равно звучит довольно тревожно.

9 комментариев

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Может Хави стоит возобновить карьеру?)
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уже ушли немало игроков, продали за 35+ млн, скоро и Усман уходит, подписали всего за 10+млн.. регистрацией вроде проблем не должно быть, да и ранее писали что уже смогут регистрировать но все еще не зарегистрировали..
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почему Барселона не может зарегистрировать игроков
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Гюндоган готовит чемоданы?
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Ситуацию накаляют журналисты. Понятно, что есть проблемы, но Барсы их все решит и зарегистрируют всех нужных игроков. В прошлом году положение было ещё хуже и ничего - взяли Ла Лигу)
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ништяк, можно даже две замены сделать будет
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Ответ yarmuck
Может Хави стоит возобновить карьеру?)
Ну он то может ещё. На 10 минут если выходил бы в конце, говорю, картины бы не испортил
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