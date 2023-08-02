9 комментариев

Ситуация накаляется.

Всем хорошо известны финансовые трудности «Барселоны», и за последние пару лет они вызвали множество проблем для команды. Этим летом каталонцам снова приходится очень нелегко, особенно в плане подписания новых игроков, но существует одна проблема, которую необходимо решать максимально срочно.

Из-за сложного экономического положения клуба в Ла Лиге зарегистрировано всего 13 игроков «Барселоны», а новый сезон начнется всего через 9 дней.

Если ничего не изменится, к первому матчу в распоряжении Хави будут такие игроки как: Марк-Андре Тер Стеген, Жюль Кунде, Эрик Гарсия, Андреас Кристенсен, Педри, Гави, Франк Кессиэ, Френки Де Йонг, Ферран Торрес, Ансу Фати, Рафинья, Роберт Левандовски и Усман Дембеле.

Из этих 13 футболистов двое должны покинуть клуб в ближайшее время. Дембеле неожиданно решил переехать в «ПСЖ», активировавший его клаусулу, и уже на днях отправится в Париж. Кессиэ же является одним из последних выборов для Хави в полузащите, поэтому «Барса» хочет, чтобы он нашел себе новый клуб.

Тем не менее, благодаря этим продажам и дополнительному финансированию, в клубе, как утверждает Sport, уверены, что смогут зарегистрировать весь состав перед матчем первого тура с «Хетафе», который состоится 13 августа.

Но все равно звучит довольно тревожно.