FC BARCELONA
Блог

Дембеле смог всех удивить. Хави объяснил, почему он никак не ожидал ухода вингера

Барселона Барселона
Ла Лига Ла Лига
Хави Хави
Клубы Клубы
Усман Дембеле Усман Дембеле
Футбол Футбол

Хави до последнего верил, что Усман Дембеле не захочет покинуть клуб, учитывая любовь и заботу, которой его окружали на протяжении многих лет.

Именно поэтому главный тренер не беспокоился из-за пункта о выкупе в контракте игрока, но Усману удалось его удивить.

«Я знал обо всем, что касалось контракта Дембеле. Я знал об этом пункте и говорил о нем с Матеу Алемани. Я знал, что Усман может уйти, но я видел, как он счастлив в клубе, и поэтому вообще такого не ожидал», — сказал Хави на пресс-конференции после матча с «Миланом».

Новость о его уходе действительно была как гром среди ясного неба. Главный тренер неоднократно говорил, как сильно рассчитывает на Дембеле, а журналисты утверждали, что в клубе не относятся всерьез к желанию «ПСЖ» увести игрока. Однако буквально в течение суток ситуация развернулась на 180 градусов, и теперь Хави остался без своего ключевого игрока. 

 

Дембеле не вернется в «Барселону» с предсезонки. Ожидается, что француз полетит в Париж прямо из США и там подпишет пятилетний контракт с «ПСЖ».

5 комментариев

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Ответ Aymammet Baylyyew
Мне кажется что Дембеле специально никому нечего не сказал, он ждал до последнего дня не случайно, если бы этот п****з сообщил по раньше может быт барса серьёзно относился бы к трансферу МЕССИ
там, дело в самом Лео! и не надо его винить во всем...
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Мне кажется что Дембеле специально никому нечего не сказал, он ждал до последнего дня не случайно, если бы этот п****з сообщил по раньше может быт барса серьёзно относился бы к трансферу МЕССИ
+3
-2
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий