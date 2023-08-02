Хави до последнего верил, что Усман Дембеле не захочет покинуть клуб, учитывая любовь и заботу, которой его окружали на протяжении многих лет.

Именно поэтому главный тренер не беспокоился из-за пункта о выкупе в контракте игрока, но Усману удалось его удивить.

«Я знал обо всем, что касалось контракта Дембеле. Я знал об этом пункте и говорил о нем с Матеу Алемани. Я знал, что Усман может уйти, но я видел, как он счастлив в клубе, и поэтому вообще такого не ожидал», — сказал Хави на пресс-конференции после матча с «Миланом».

Новость о его уходе действительно была как гром среди ясного неба. Главный тренер неоднократно говорил, как сильно рассчитывает на Дембеле, а журналисты утверждали, что в клубе не относятся всерьез к желанию «ПСЖ» увести игрока. Однако буквально в течение суток ситуация развернулась на 180 градусов, и теперь Хави остался без своего ключевого игрока.

Дембеле не вернется в «Барселону» с предсезонки. Ожидается, что француз полетит в Париж прямо из США и там подпишет пятилетний контракт с «ПСЖ».