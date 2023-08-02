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«Барселона» составила шорт-лист из игроков, которые могут заменить Дембеле. Есть неожиданный вариант

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Барселона Барселона
Бернарду Силва Бернарду Силва
Жоау Феликс Жоау Феликс
Усман Дембеле Усман Дембеле
Лерой Сане Лерой Сане
Кингсли Коман Кингсли Коман
Жереми Доку Жереми Доку
возможные трансферы возможные трансферы
Футбол Футбол

Француз близок к уходу в «ПСЖ».

«Барселона» рассматривает возможные варианты замены Усмана Дембеле, который в ближайшее время может стать игроком «ПСЖ».

По словам Альберта Фернандеса из Directo Gol, рассматриваются пять вариантов.

Приоритетом для клуба все еще остается хавбек «Сити» Бернарду Силва. Он может играть как в полузащите, так и на позиции вингера. Клуб видит в нем много перспектив и свое преимущество.

Также в списке есть Жоау Феликс из «Атлетико», который недавно изъявил желание сменить клуб и признался в любви к «Барселоне». Кроме этого дуэта рассматриваются сразу два вингера «Баварии» − Лерой Сане и Кингсли Коман.

Самый неожиданный вариант − представитель «Ренна» Жереми Доку, за которым пристально следит «Сити».

Пока непонятно, кем именно будет заменен Усман Дембеле. Однако очевидно, что интерес перейдет к официальным предложениям только тогда, когда игрок покинет клуб.

5 комментариев

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Ответ Karl0709
А в итоге и Рафинья сойдёт 😁
ну и норм. первые 4 варианта все равно нереальны, и высосаны из пальца.
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А в итоге и Рафинья сойдёт 😁
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Феликс и Сане варианты интересные, а вот интерес к Бернарду никак не пойму, этот же полузащитник, и бегает по флангу потому что с центра тоже не ахти при созидании голевых моментов,а в полузащите он ничем не лучше Френки, а где то даже хуже, только четко построенная игра в СИТИ не позволяет видеть его слабости, в сборной это тень самого себя, к тому же дорогой а значит и самый рискованный вариант, если не заиграет то будет очередным крупным трансфером который не заиграл. по Доку ничего не могу сказать, не видел его игры, но судя по тому что сам Пеп интересуется то должен быть толковым, а так если выбрать из этого списка то лучше Сане вряд ли есть вариант.
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Не вижу никого из этого списка, чтобы заменить Дембеле.
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На Бернарду денег нету вообще. Жоау Фелик, у него вообще другая руль на поле) какой гений сюда его вписал вообще :DDD Лерой Сане уже сказал что не хочет в Барсу. Кингсли Комана вряд ли отпустят. Разве что Жереми Доку и то мало вероятно
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