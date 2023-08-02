Француз близок к уходу в «ПСЖ».

«Барселона» рассматривает возможные варианты замены Усмана Дембеле, который в ближайшее время может стать игроком «ПСЖ».

По словам Альберта Фернандеса из Directo Gol, рассматриваются пять вариантов.

Приоритетом для клуба все еще остается хавбек «Сити» Бернарду Силва. Он может играть как в полузащите, так и на позиции вингера. Клуб видит в нем много перспектив и свое преимущество.

Также в списке есть Жоау Феликс из «Атлетико», который недавно изъявил желание сменить клуб и признался в любви к «Барселоне». Кроме этого дуэта рассматриваются сразу два вингера «Баварии» − Лерой Сане и Кингсли Коман.

Самый неожиданный вариант − представитель «Ренна» Жереми Доку, за которым пристально следит «Сити».

Пока непонятно, кем именно будет заменен Усман Дембеле. Однако очевидно, что интерес перейдет к официальным предложениям только тогда, когда игрок покинет клуб.