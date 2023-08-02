FC BARCELONA
Блог

«Это предложение, с которым мы не можем согласиться»: «Барселона» официально подтвердила, что Дембеле попросил о трансфере в «ПСЖ»

Клубы Клубы
Хави Хави
Усман Дембеле Усман Дембеле
Барселона Барселона
ПСЖ ПСЖ
Футбол Футбол

Усман, похоже, все-таки уходит.

«Это предложение, с которым мы не можем согласиться»: «Барселона» официально подтверждает, что Дембеле попросили уйти

«Барселона» в своих социальных сетях официально поделилась словами Хави об Усмане Дембеле с просьбой покинуть клуб.

«Дембеле пришел и сказал мне, что хочет уйти. У него есть предложение от «ПСЖ », с которым мы не можем согласиться», — сказал Хави об игроке.

Хави не включил игрока в состав на игру с «Миланом», хотя француз и ездил с командой в Лас-Вегас.

«Барселона» получит всего 27 миллионов евро за продажу французского вингера. «Барса» покупала его за 135 миллионов евро у «Боруссии», с тех пор Дембеле пропустил в общей сложности около двух сезонов из-за травм.

3 комментария

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
фан Барсы
Ответ Никита Роженцов
с фига ли 135? во первых его купили за 105, во вторых Барса получит больше, чем 27
вроде с бонусами дошло до 135
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Nike of FW
Кто вас учит переводить? мой учитель в школе сразу бы два влупила....
https://twitter.com/FCBarcelona/status/1686615645746528256
“Dembélé came and told me he wanted to leave. He has an offer from PSG that we cannot match.”
«Дембеле пришел и сказал мне, что хочет уйти. У него есть предложение от «ПСЖ », с которым мы не можем согласиться»,

cannot match = не можем повторить (не можем уравнять )
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий