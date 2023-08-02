Усман, похоже, все-таки уходит.

«Барселона» в своих социальных сетях официально поделилась словами Хави об Усмане Дембеле с просьбой покинуть клуб.

«Дембеле пришел и сказал мне, что хочет уйти. У него есть предложение от «ПСЖ », с которым мы не можем согласиться», — сказал Хави об игроке.

Хави не включил игрока в состав на игру с «Миланом», хотя француз и ездил с командой в Лас-Вегас.

«Барселона» получит всего 27 миллионов евро за продажу французского вингера. «Барса» покупала его за 135 миллионов евро у «Боруссии», с тех пор Дембеле пропустил в общей сложности около двух сезонов из-за травм.