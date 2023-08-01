В июле «блауграна» купила у «Атлетико Паранаэнсе» Витора Роке за 30+31 млн евро. «Барса» сообщила, что бразилец присоединится к новой команде летом 2024 года.

Но юноша может начать играть за «блауграну» гораздо раньше.

«Барселона» рассматривает возможность перевезти Витора Роке в столицу Каталонии уже в августе, сообщает журналист Хавьер Мигель.

Необходимость в усилении атаки появится, если «блауграну» покинет Дембеле. Несколько источников из разных стран сообщили, что Усман вот-вот подпишет контракт с «ПСЖ». По сведениям Diario Sport, Хави попросил руководство «Барсы» найти замену французу. Сообщается, что боссы клуба хотят арендовать Феликса, но тренерский штаб против такого варианта.

Уход Усмана освободит место в бюджете клуба, так что каталонцы в теории смогут зарегистрировать Роке. Но сперва придется договориться с «Атлетико Паранаэнсе». Сейчас клуб выступает в Кубке Либертадорес, Витор, безусловно, очень пригодится своей команде.

Переговоры могут пройти намного легче, если «Атлетико» досрочно вылетит из соревнования. В начале августа бразильский клуб встретится с «Боливаром» в 1/8 турнира, причем соперник «Атлетико Паранаэнсе», по мнению букмекеров, является фаворитом.

Получится ли у «Барсы» договориться о преждевременном трансфере Роке? На ваш взгляд, есть ли в этом необходимость?