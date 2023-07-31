8 комментариев

Неужели каталонцы все же смогут его заполучить.

Хави вновь связался с Бернарду Силвой, сообщает Жерар Ромеро.

Главный тренер «Барсы» попросил португальца продолжать ждать и сопротивлялся другим предложениям. Он пообещал игроку, что клуб сделает все возможное, чтобы осуществить его трансфер.

Ранее сообщалось, что Бернарду Силва является приоритетом Хави в случае ухода Усмана Дембеле. Несмотря на то, что португалец является атакующим полузащитником, он часто переходит на фланг, играя при необходимости как справа, так и слева.

Сам 28-летний игрок без ума от идеи присоединиться к «блаугране», он с детства мечтал выступать за каталонский клуб. Ранее, что «Манчестер Сити» хочет сохранить Бернарду, но не будет его удерживать насильно и позволит уйти за 80 миллионов евро или больше. Однако не исключено, что обеим сторонам удастся договориться об облегченных условиях или аренде в последующим выкупом.

В прошлом сезоне Бернарду Силва забил 7 голов и отдал 8 результативных передач в 55 матчах за «горожан».