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На фоне ухода Дембеле Хави связался с Бернарду Силвой. Тренер попросил игрока об одном одолжении

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Неужели каталонцы все же смогут его заполучить.

Хави вновь связался с Бернарду Силвой, сообщает Жерар Ромеро.

Главный тренер «Барсы» попросил португальца продолжать ждать и сопротивлялся другим предложениям. Он пообещал игроку, что клуб сделает все возможное, чтобы осуществить его трансфер.

Ранее сообщалось, что Бернарду Силва является приоритетом Хави в случае ухода Усмана Дембеле. Несмотря на то, что португалец является атакующим полузащитником, он часто переходит на фланг, играя при необходимости как справа, так и слева.

Сам 28-летний игрок без ума от идеи присоединиться к «блаугране», он с детства мечтал выступать за каталонский клуб. Ранее, что «Манчестер Сити» хочет сохранить Бернарду, но не будет его удерживать насильно и позволит уйти за 80 миллионов евро или больше. Однако не исключено, что обеим сторонам удастся договориться об облегченных условиях или аренде в последующим выкупом.

В прошлом сезоне Бернарду Силва забил 7 голов и отдал 8 результативных передач в 55 матчах за «горожан».

8 комментариев

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Дядя Тима
Если удастся каким то образом привезти Бернарду в Барсу то от ухода дембеле все только выиграют ,кроме сити
+28
-2
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Вячеслав Новиков
Вот такая рокировка будет идеальная, Бернарду лучше дембеля, плюс и с характером проблем нет, и дисциплина на уровне
+12
-2
+10
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doctorfaust1982sk@gmail.com
С детства мечтал играть за Барсу
+3
0
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kondr222
Если Алемани найдёт способ привести Бернарду, то ему надо поставить памятник, потому что он проделывает колосальную работу в плане трансферов.
+3
-1
+2
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SRvR
Ответ kondr222
Если Алемани найдёт способ привести Бернарду, то ему надо поставить памятник, потому что он проделывает колосальную работу в плане трансферов.
согласен, Бернарду в Барсе это моя мечта, хоть бы все сложилось
+1
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Артур Ганненко
Сказки.. Сити уже потеряли двух полузащитников Гюндогана и Мареза, а взяли только Ковачича. Отпускать такого игрока не за большие деньги было бы очень глупо. А много Барса предложить не сможет
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