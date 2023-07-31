FC BARCELONA
Блог

«Барса» наконец-то получит деньги за трансфер. Фабрицио Романо рассказал, на что каталонцы потратят доход от Дембеле

Клубы Клубы
Ла Лига Ла Лига
Барселона Барселона
Усман Дембеле Усман Дембеле
ПСЖ ПСЖ
Жоау Канселу Жоау Канселу
Иван Фреснеда
Футбол Футбол

По словам Фабрицио Романо, если «Пари Сен-Жермен» завершит подписание Усмана Дембеле (возможно, даже сегодня), «Барселона» приложит все усилия для подписания правого защитника. Если с заменой Дембеле нет проблем, то позицию правого защитника может занять только Жюль Кунде (Рональд Араухо необходим в центре обороны).

У каталонцев есть две цели на эту позицию: приоритетом считается Жоау Канселу, а Иван Фреснеда рассматривается в качестве запасного варианта.

Как сообщалось ранее, «Барса» получит от сделки с Дембеле только 25 млн евро из 50, остальная сумма достанется самому игроку и его агенту.

13 комментариев

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Alibaba51
Ответ Shoma Iziev
Купили за 150 лямов. В итоге продают за 50 и 25 из которых еще уходят игроку. Это просто безумие какое то с точки зрения бизнеса
Коутиньо тоже купили за 150 млн. и Гризмана за 120 млн. и обоих продали за 20-25 млн., дело Бартомеу живет
+7
0
+7
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Shoma Iziev
Купили за 150 лямов. В итоге продают за 50 и 25 из которых еще уходят игроку. Это просто безумие какое то с точки зрения бизнеса
+9
-3
+6
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Ilyas Nishanbaev
Ответ Shoma Iziev
Купили за 150 лямов. В итоге продают за 50 и 25 из которых еще уходят игроку. Это просто безумие какое то с точки зрения бизнеса
этот хрустальный не сможет играть в псж
+3
0
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Дэниэл Алис
дембеле с агентом конечно молодцы,50 % от суммы получить.
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Aymammet Baylyyew
Канселу плохой вариант и зарплата у него болшая
Лучше Фреснеду покупат
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Алексей Сырчин
Ответ Konvicted
Подписаться на такие условия отступных - это практически гарантированно потерять игрока. Барса буквально прописала лучшую из возможных мотивацию для игрока и агента искать новый клуб. Игрок может уйти за бесценок в другой клуб, тем самым выторговав себе там зарплату побольше, так еще и половина от суммы трансфера падает ему в карман. Тупее только ПСЖ с их бонусом за лояльность для Мбаппе в середине трансферного окна.
В принципе вы говорите все правильно. Но если бы не эти условия то Усман ушел бы прошлым летом вообще бесплатно))
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Konvicted
Подписаться на такие условия отступных - это практически гарантированно потерять игрока. Барса буквально прописала лучшую из возможных мотивацию для игрока и агента искать новый клуб. Игрок может уйти за бесценок в другой клуб, тем самым выторговав себе там зарплату побольше, так еще и половина от суммы трансфера падает ему в карман. Тупее только ПСЖ с их бонусом за лояльность для Мбаппе в середине трансферного окна.
+2
-2
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Катадонец
Ни один игрок ущедщий из Ла лиги или АПЛ в ПСЖ не стал счастливым, живой пример Неймар, которому деньги и руководство шейхов не принесло в жизни ни радости ни золотого мяча
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Павел Зюзин
Ответ Shoma Iziev
Купили за 150 лямов. В итоге продают за 50 и 25 из которых еще уходят игроку. Это просто безумие какое то с точки зрения бизнеса
А потом будут ныть , что без суперлиги из-за фифа они почти банкроты
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
messi_leo
Ответ Raul14
интересно наблюдать за спотифой-цирком😆😆😆
не плачь, 3-0 для реала и без дембеле обеспечат
+2
-2
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Ann Tretiakova
Ответ Konvicted
Подписаться на такие условия отступных - это практически гарантированно потерять игрока. Барса буквально прописала лучшую из возможных мотивацию для игрока и агента искать новый клуб. Игрок может уйти за бесценок в другой клуб, тем самым выторговав себе там зарплату побольше, так еще и половина от суммы трансфера падает ему в карман. Тупее только ПСЖ с их бонусом за лояльность для Мбаппе в середине трансферного окна.
)))люди даже не помнят что было год назад!)))
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий