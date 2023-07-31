13 комментариев

«Барса» наконец-то получит деньги за трансфер. Фабрицио Романо рассказал, на что каталонцы потратят доход от Дембеле
По словам Фабрицио Романо, если «Пари Сен-Жермен» завершит подписание Усмана Дембеле (возможно, даже сегодня), «Барселона» приложит все усилия для подписания правого защитника. Если с заменой Дембеле нет проблем, то позицию правого защитника может занять только Жюль Кунде (Рональд Араухо необходим в центре обороны).
У каталонцев есть две цели на эту позицию: приоритетом считается Жоау Канселу, а Иван Фреснеда рассматривается в качестве запасного варианта.
Как сообщалось ранее, «Барса» получит от сделки с Дембеле только 25 млн евро из 50, остальная сумма достанется самому игроку и его агенту.
Лучше Фреснеду покупат