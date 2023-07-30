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«Президент это знает»: Хави сказал о необходимости дополнительных трансферов после победы в «Эль-Класико»

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Говоря о возможных трансферах после победы над «Реалом» со счетом 3:0, Хави сказал: «Несмотря на результат и эйфорию, нам нужно нечто большее.

Надеюсь, мы сможем еще больше укрепиться. Спортивное руководство это знает, и президент это знает».

«Барселона» изо всех сил пытается осуществить летние трансферы из-за своего финансового положения и вынуждена продать некоторых игроков, чтобы освободить место для новичков.

Испанцы, вероятно, продадут несколько ненужных игроков, Клеман Лангле и Франк Кессиэ скоро покинут клуб.

Еще неизвестно, сможет ли Жоан Лапорта выполнить требования Хави и подписать новых игроков до начала сезона Ла Лиги в августе.

 

2 комментария

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Serdida Orayew
если выигрываешь матчи у такого соперника как Реал, с тем что есть, мне кажется не нужны трансферы, нужна практика молодым и наигрывать их. при всем уважении вот Реал, купили одного за 103 млн, одного за 20-30.. где результат?
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песидог
Ответ Serdida Orayew
если выигрываешь матчи у такого соперника как Реал, с тем что есть, мне кажется не нужны трансферы, нужна практика молодым и наигрывать их. при всем уважении вот Реал, купили одного за 103 млн, одного за 20-30.. где результат?
Если бы удача чуть сопутствовала мадриду, то речь бы не шла сейчас о победе в три мяча.
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