Говоря о возможных трансферах после победы над «Реалом» со счетом 3:0, Хави сказал: «Несмотря на результат и эйфорию, нам нужно нечто большее.

Надеюсь, мы сможем еще больше укрепиться. Спортивное руководство это знает, и президент это знает».

«Барселона» изо всех сил пытается осуществить летние трансферы из-за своего финансового положения и вынуждена продать некоторых игроков, чтобы освободить место для новичков.

Испанцы, вероятно, продадут несколько ненужных игроков, Клеман Лангле и Франк Кессиэ скоро покинут клуб.

Еще неизвестно, сможет ли Жоан Лапорта выполнить требования Хави и подписать новых игроков до начала сезона Ла Лиги в августе.