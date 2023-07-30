«Настоящий лидер, способный выигрывать много единоборств». Хави в восторге от дебюта Ориоля Ромеу
Хави оценил игру дебютанта «Барселоны» Ориоля Ромеу.
«Это настоящий лидер, способный выигрывать много единоборств. Это отличное подписание, и мы счастливы с ним», - заявил Хави.
31-летний полузащитник отлично показал себя в товарищеском матче с мадридским «Реалом». Он отлично замедлял игру соперника и прикрывал Френки де Йонга - это именно то, чего от него все ждали.
Похоже, что у «Барсы» намечается новая связка в центре поля?
Напомним, что каталонцы подписали игрока этим летом за €3,5 млн. Он уже играл за сине-гранатовых 13 лет назад.
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