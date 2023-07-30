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«Настоящий лидер, способный выигрывать много единоборств». Хави в восторге от дебюта Ориоля Ромеу

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Хави оценил игру дебютанта «Барселоны» Ориоля Ромеу.

«Это настоящий лидер, способный выигрывать много единоборств. Это отличное подписание, и мы счастливы с ним», - заявил Хави.

31-летний полузащитник отлично показал себя в товарищеском матче с мадридским «Реалом». Он отлично замедлял игру соперника и прикрывал Френки де Йонга - это именно то, чего от него все ждали.

Похоже, что у «Барсы» намечается новая связка в центре поля?

Напомним, что каталонцы подписали игрока этим летом за €3,5 млн. Он уже играл за сине-гранатовых 13 лет назад.

2 комментария

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Barcelonafun
Ребята, видевшие игру, какие впечатления от него по игре?
+1
0
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Асим Бабаев
Ответ Barcelonafun
Ребята, видевшие игру, какие впечатления от него по игре?
хорошее
0
0
0
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