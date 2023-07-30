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«Вы никогда не знаете, что произойдет в трансферное окно». Хави не уверен, что Дембеле останется в «Барсе»

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Главный тренер «Барселоны» Хави высказался о ситуации с Усманом Дембеле.

«Мы посмотрим, что будет дальше с Дембеле.

Вы никогда не знаете, что произойдет в трансферное окно. Лично я вижу, что он счастлив здесь. Если что-то случится, то он мне скажет. Он в «Барсе», и он здесь счастлив», - заявил Хави.

Напомним, что Усман Дембеле близок к переходу в «Барсы». Парижане готовы выплатить за футболиста сумму отступных. Об этом пишет Фабрицио Романо и многие французские издания.

Ожидается, что вопрос будет закрыт сегодня-завтра.

1 комментарий

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KKKKKKK7
хоть на опечатки текст проверяйте, поз*****

Дебелее, переходу в Барсы
+4
0
+4
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