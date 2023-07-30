Главный тренер «Барселоны» Хави высказался о ситуации с Усманом Дембеле.

«Мы посмотрим, что будет дальше с Дембеле.

Вы никогда не знаете, что произойдет в трансферное окно. Лично я вижу, что он счастлив здесь. Если что-то случится, то он мне скажет. Он в «Барсе», и он здесь счастлив», - заявил Хави.

Напомним, что Усман Дембеле близок к переходу в «Барсы». Парижане готовы выплатить за футболиста сумму отступных. Об этом пишет Фабрицио Романо и многие французские издания.

Ожидается, что вопрос будет закрыт сегодня-завтра.