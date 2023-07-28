FC BARCELONA
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После игры с «Арсеналом» Хави и его штаб разочаровались в 3 игроках. Испанец больше не считает их футболистами уровня «Барсы». Среди них легенда клуба

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В четверг «Барселона» проиграла «Арсеналом» 3:5 в товарищеском матче. Хави поразила интенсивность игры лондонцев без мяча.

Кроме того, по данным Sport, Хави и его штаб разочаровались в трех игроках. Испанец больше не считает Серджиьо Деста, Маркоса Алонсо и Серджи Роберто футболистами уровня «Барселоны».

Все три защитника показали плохую игру, позволив «Арсеналу» создать много моментов.

Учитывая, что Дест и Роберто не справились с ролью правых защитников, у Хави не будет другого выбора, кроме как продолжать использовать там Жюля Кунде.

Что касается левого защитника, то Хави может вздохнуть с облегчением, так как в игру вернулся Алекс Бальде. Все идет к тому, что Алонсо, за которого долго боролась «Барса», проведет еще один сезон в роли запасного.

Отсюда неудивительно, что каталонцы возобновили интерес к подписанию талантливого правого защитника Ивана Фреснеды.

8 комментариев

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Итачи Учиха
Дест это похороны. При Кумане ещё норм играл, как для молодого. Дальше сплошное разочарование. Проиграл конкуренцию 40-летнему Алвесу. Аренда в Милан при живом Калабрии это вообще дичь со стороны руководства.
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Nike of FW
Ответ Итачи Учиха
Дест это похороны. При Кумане ещё норм играл, как для молодого. Дальше сплошное разочарование. Проиграл конкуренцию 40-летнему Алвесу. Аренда в Милан при живом Калабрии это вообще дичь со стороны руководства.
Дест игрок под схему с 3мя центральными защитниками , а в 4 защитника он очень слаб позиционно
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Кайрат Кырбасов
"Все три защитника показали плохую игру, позволив «Арсеналу» создать много моментов".
Считать Роберто защитником.... он и защитник так себе, и полузащитник не очень, серединка на половинку, в общем
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TravenS
Ответ predMBAPPE
Специально их слил, чтобы Кунде не возникал)
Так Кунде наоборот не хочет на фланге играть
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