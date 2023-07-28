8 комментариев

После игры с «Арсеналом» Хави и его штаб разочаровались в 3 игроках. Испанец больше не считает их футболистами уровня «Барсы». Среди них легенда клуба
В четверг «Барселона» проиграла «Арсеналом» 3:5 в товарищеском матче. Хави поразила интенсивность игры лондонцев без мяча.
Кроме того, по данным Sport, Хави и его штаб разочаровались в трех игроках. Испанец больше не считает Серджиьо Деста, Маркоса Алонсо и Серджи Роберто футболистами уровня «Барселоны».
Все три защитника показали плохую игру, позволив «Арсеналу» создать много моментов.
Учитывая, что Дест и Роберто не справились с ролью правых защитников, у Хави не будет другого выбора, кроме как продолжать использовать там Жюля Кунде.
Что касается левого защитника, то Хави может вздохнуть с облегчением, так как в игру вернулся Алекс Бальде. Все идет к тому, что Алонсо, за которого долго боролась «Барса», проведет еще один сезон в роли запасного.
Отсюда неудивительно, что каталонцы возобновили интерес к подписанию талантливого правого защитника Ивана Фреснеды.
Считать Роберто защитником.... он и защитник так себе, и полузащитник не очень, серединка на половинку, в общем