8 комментариев

В четверг «Барселона» проиграла «Арсеналом» 3:5 в товарищеском матче. Хави поразила интенсивность игры лондонцев без мяча.

Кроме того, по данным Sport, Хави и его штаб разочаровались в трех игроках. Испанец больше не считает Серджиьо Деста, Маркоса Алонсо и Серджи Роберто футболистами уровня «Барселоны».

Все три защитника показали плохую игру, позволив «Арсеналу» создать много моментов.

Учитывая, что Дест и Роберто не справились с ролью правых защитников, у Хави не будет другого выбора, кроме как продолжать использовать там Жюля Кунде.

Что касается левого защитника, то Хави может вздохнуть с облегчением, так как в игру вернулся Алекс Бальде. Все идет к тому, что Алонсо, за которого долго боролась «Барса», проведет еще один сезон в роли запасного.

Отсюда неудивительно, что каталонцы возобновили интерес к подписанию талантливого правого защитника Ивана Фреснеды.