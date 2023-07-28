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«Эта одержимость будет стоить ему работы». Фанаты «Барсы» не понимают, почему Хави продолжает верить в одного игрока

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Стало известно, что Хави намерен использовать Феррана Торреса в качестве центрального нападающего в следующем сезоне. Испанец будет страховать Роберта Левандовски, а в некоторых матчах, возможно, будет играть рядом с поляком.

Если вы думаете, что Хави шутит, то матч с «Арсеналом» – доказательство его намерений. Хави сыграл с Ферраном в качестве центрального нападающего, и тот отметился голом.

Однако один из болельщиков «Барсы» совершенно недоволен тактическим планом Хави. Пост собрал много лайков, поэтому представляем любопытное мнение и вам:

«Одержимость Хави этим парнем потенциально будет стоить ему работы. Этот парень недостаточно хорош, платить за него 50 млн евро было большой ошибкой.

Думаю, его одержимость испанскими игроками – причина, по которой он его купил. Ноль дриблинга и слабый вклад в общую игру команды в важных матчах».

В прошлом сезоне Ферран забил всего четыре гола в Ла Лиге. По словам нападающего, он надеется улучшить показатели в следующем сезоне.

7 комментариев

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& Co1366
Хави в своё время возродил игру Усмана Дембеле. Может и с Ферраном что-нибудь получится. Чем чёрт не шутит.
+11
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NartApsua
Куда больше пугает вера Хави в Серджи Роберто и Маркоса Алонсо, чем в Торреса. И Феррана хоть потенциал есть..
+5
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Purp
Ферран может в одиночку затащить один матч, но затем потеряться в 15 следующих. Возможно, на тренировках Хави куда виднее. Правда, хотелось бы, чтобы у Феррана всё получилось и он наконец-то раскрылся!
+5
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KendrickistheKing!
Ну Хави виднее + в Феррана у меня есть своя небольшая вера, ведь он преодолел депрессивные моменты в отношениях, расстался и как будто ментально стал более свободным и счастливым - может это станет катализатором прогресса, талант то какой-никакой присутствует.
+4
-1
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Итачи Учиха
Ответ NartApsua
Куда больше пугает вера Хави в Серджи Роберто и Маркоса Алонсо, чем в Торреса. И Феррана хоть потенциал есть..
Роберто и Алонсо страшно даже против аутсайдеров выпускать. Постоянно обрезы и потери позиций. Ну им простительно, возраст. А вот Дест - это полный провал
+1
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Гамаль Хайдаров
бред, как будто у Барсы есть Мбаппе на этой позиции, или еще какой нибудь мега крутой игрок, а он бездаря Торреса ставит, просто играть больше некому, вот он и пытается натренировать его
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