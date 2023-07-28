7 комментариев

Стало известно, что Хави намерен использовать Феррана Торреса в качестве центрального нападающего в следующем сезоне. Испанец будет страховать Роберта Левандовски, а в некоторых матчах, возможно, будет играть рядом с поляком.

Если вы думаете, что Хави шутит, то матч с «Арсеналом» – доказательство его намерений. Хави сыграл с Ферраном в качестве центрального нападающего, и тот отметился голом.

Однако один из болельщиков «Барсы» совершенно недоволен тактическим планом Хави. Пост собрал много лайков, поэтому представляем любопытное мнение и вам:

«Одержимость Хави этим парнем потенциально будет стоить ему работы. Этот парень недостаточно хорош, платить за него 50 млн евро было большой ошибкой.

Думаю, его одержимость испанскими игроками – причина, по которой он его купил. Ноль дриблинга и слабый вклад в общую игру команды в важных матчах».

В прошлом сезоне Ферран забил всего четыре гола в Ла Лиге. По словам нападающего, он надеется улучшить показатели в следующем сезоне.