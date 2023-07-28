Ферран Торрес давно был в числе игроков, которых «Барселона» рассчитывала продать этим летом.

Испанский нападающий выбыл из списка любимчиков Хави, а Усман Дембеле стал основным игроком на правом фланге – на родной позиции Феррана.

Однако продажа Торреса выглядит маловероятной, поскольку игрок серьезно дал понять, что хочет продолжить карьеру в «Барсе», и, по данным Diario Sport, Хави ищет новые варианты использования испанца в следующем сезоне.

В условиях, когда у Роберта Левандовски нет дублера, а Витор Роке прибудет только в следующем году, Хави планирует использовать Феррана в качестве девятого номера.

В прошлом сезоне Торрес забил семь голов в 45 матчах, из них три – выходя позиции центрального нападающего.

Что вы думаете о новой роли для Феррана?