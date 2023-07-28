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«Барса» вряд ли продаст Феррана, Хави уже нашел ему новую роль. О родной позиции придется забыть

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Ферран Торрес давно был в числе игроков, которых «Барселона» рассчитывала продать этим летом.

Испанский нападающий выбыл из списка любимчиков Хави, а Усман Дембеле стал основным игроком на правом фланге – на родной позиции Феррана.

Однако продажа Торреса выглядит маловероятной, поскольку игрок серьезно дал понять, что хочет продолжить карьеру в «Барсе», и, по данным Diario Sport, Хави ищет новые варианты использования испанца в следующем сезоне.

В условиях, когда у Роберта Левандовски нет дублера, а Витор Роке прибудет только в следующем году, Хави планирует использовать Феррана в качестве девятого номера.

В прошлом сезоне Торрес забил семь голов в 45 матчах, из них три – выходя позиции центрального нападающего.

Что вы думаете о новой роли для Феррана?

5 комментариев

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NartApsua
Использовать на позиции форварда игрока, который совершенно не умеет реализовывать моменты - так себе идея, если честно)
+8
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Итачи Учиха
Та нет у него родной позиции. Ещё Пеп юзал его в нападении из-за того, что он классно открывается за спину в стиле Варди
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Вячеслав Новиков
Посмотрим что получится, парень явно талантливый, но как кажется проблема в психологии
+1
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Dan Kennedy
Ответ NartApsua
Использовать на позиции форварда игрока, который совершенно не умеет реализовывать моменты - так себе идея, если честно)
Месси играл ложную девятку, и Ферран будет играть ложную девятку. Но есть нюанс)))
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predMBAPPE
Ответ NartApsua
Использовать на позиции форварда игрока, который совершенно не умеет реализовывать моменты - так себе идея, если честно)
Так может он с флангов забить не может, а так в центре будет лупить по центру глядишь мяч будет влетать в правую или левую девятку) 😎👍🏻
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