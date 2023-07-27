Во время прямой трансляции товарищеского матча «Барселона» — «Арсенал» зрители были удивлены, когда на бегущей строке появилось «Хави Эрнандес», но на экране появился совершенно другой человек.

Инцидент стал вирусным в социальных сетях, заставив многих фанатов заинтересоваться личностью «таинственного» человека.

Человек на фотографии — не кто иной, как брат Хави, Оскар Эрнандес, который также является частью тренерского штаба «Барселоны».

Он дважды сменял Хави в своей карьере — против «Интер Майами» в прошлом году и против «Валенсии» в прошлом сезоне.