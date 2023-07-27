Но трансферу это не поможет.

Йозуа Киммих долгое время выступал в роли правого защитника, и добивался потрясающих успехов на этой позиции, но его личным стремлением всегда была игра в полузащите. Во многом из-за его кумира Хави.

На старте своей профессиональной карьеры Киммих, выступая как центральный полузащитник, помог «РБ Лейпциг» подняться из Третьей лиги в высший дивизион. На этой позиции он играл еще со времен академии «Штутгарта».

Однако в «Баварии» Йозуа переквалифицировался в правого защитника, чтобы заполнить пустоту после завершения карьеры Филиппа Лама. В сезоне 19/20 он получил звание лучшего защитника Лиги чемпионов, а после вновь начал переход в полузащиту.

Несмотря на то, что немец добивался огромных успехов в обороне, его всегда тянуло к роли хавбека, и он сам объяснил почему:

«Моим образцом для подражания всегда был Хави Эрнандес из «Барселоны», — сказал Киммих в интервью SportBild. — Он никогда не был главной звездой, но хорошо разбирался в игре, пасах, технике. Он всегда пытался выставить других игроков в лучшем свете.

Это произвело на меня впечатление, это то, на что я хочу ориентироваться. Однажды я встретил Хави на сборах в Дохе в 2019 году, это был действительно крутой момент!»

Это уже далеко не первый раз, когда Киммих называет Хави своим кумиром.

Полузащитник забил 13 голов во всех турнирах за «Баварию» в этом сезоне, больше только у Томаса Мюллера (17).

В начале лета активно циркулировали слухи о желании Хави подписать Йозуа, главный тренер считает его идеальным игроком для «Барсы». Однако мюнхенцы не намерены отпускать своего ключевого игрока, а у каталонцев нет финансовых возможностей, чтобы попытаться убедить немецкий клуб.

Но, может, когда-нибудь они все же смогут поработать вместе.